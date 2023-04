Madagascar: Tsingy de Bemaraha - La route d'accès rétablie par les guides touristiques

Les membres de l'Association des guides de Bemaraha n'ont pas attendu l'État pour développer le tourisme lié aux Tsingy de Bemaraha. Ils ont rétabli eux-mêmes près de 40km de la portion de la RNT8.

Il est désormais possible d'accéder convenablement aux Tsingy de Bemaraha à Bekopaka, dans la région Melaky via la région Menabe. Les cyclones ont malmené les 200km de route reliant Morondava à Bekopaka depuis le début de l'année, entravant l'accès vers le site de renommée mondiale. Vingt membres de l'association des Guides de Bemaraha ont ainsi pris le taureau par les cornes en entreprenant des traitements de points noirs sur la RNT8. « Les infrastructures routières de cette route nationale temporaire 8 n'ont jamais été goudronnées.

Toutefois, avant la pandémie et en 2022 encore, il a été possible de rejoindre Bekopaka en partant de Morondava. Cette année, la portion Andimaka-Bekopaka d'environ 30km était dans un état de délabrement total ne permettant pas du tout la circulation vers Bekopaka. Et nous avons décidé de la réparer. 9 km partant de Bekopaka vers les grands Tsingy également ont connu des réparations » explique Hubert Antoine Razafitsilavina, vice-président de l'Association des Guides de Bemaraha.

Les membres de l'association ont cotisé pour faire travailler temporairement une soixante de personnes à qui il a été demandé d'effectuer des élagages et des traitements de points noirs. Les travaux ont duré trois semaines environ. Voyant la bonne initiative, le ministère du Tourisme et les opérateurs touristiques allant de Morondava à Bekopaka ont également apporté une contribution financière dans les travaux de réhabilitation. Près de six millions d'ariary ont été récoltés pour réaliser les travaux de traitement de points noirs.

Durable

« Depuis le 16 avril, il est possible pour tout type de véhicule 4x4 de venir à Bekopaka. Véhicules japonais de type Toyota ou Nissan ou encore les véhicules coréens tels que les Huyndai Terracan peuvent y circuler sans encombre. Il n'y a plus d'eau stagnante du côté de Sainte Marie Tsimafana », explique le guide touristique au parc national de Bemaraha.

A lui toutefois de préciser que les travaux de réhabilitation effectués ne sont que temporaires car ce sont des travaux qui n'ont pas été réalisés avec des engins. « La route que nous avons réhabilitée peut tenir quelques mois encore et même les dernières pluies ne l'ont pas affectée. Mais à la prochaine saison touristique, Bekopaka risque d'être enclavée car la RN1 via Tsiroanomandidy-Antsalova est encore pire. Il n'est pas possible de relier Antsalova et Bekopaka en voiture », explique le guide.

La réhabilitation totale de la RNT8, notamment depuis la commune rurale d'Andimaka en passant par Tsimafana jusqu'à Bekopaka reste ainsi la meilleure option. L'association des Guides de Bemaraha a pu enregistrer une soixantaine de touristes depuis l'ouverture de la route il y a une semaine. Le parc national du Tsingy de Bemaraha peut accueillir jusqu'à neuf mille touristes en une seule saison touristique. La commune de Bekopaka perçoit 5 000ariary de taxe de roulage par voiture, 5 000 ariary de taxe par touriste étranger et 2 000 ariary par touriste de nationalité malgache.