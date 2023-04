Afrique: Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies - L'Algérie accueille à nouveau l'Afrique

Trois mois après avoir abrité le Championnat d'Afrique des Nations, l'Algérie offre encore son hospitalité au continent, à travers l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Total Energies 2023.

La fièvre monte à Alger. La capitale algérienne s'est déjà parée de ses plus beaux atours. L'effervescence observée à l'aéroport Houari Boumédiène depuis le début de la semaine, les mouvements intensifiés dans des hôtels et autres institutions importantes, tout comme les affiches, branding et autres décorations qui pavoisent la ville, rappellent avec vigueur que le pays s'apprête à accueillir un événement de grande envergure. Il s'agit en l'occurrence de la 14ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies dont le coup d'envoi sera donné ce samedi 29 avril 2023 au Stade Nelson Mandela, avec un match d'ouverture qui opposera l'Algérie, le pays hôte à la Somalie.

C'est la même ambiance qui prévaut à Constantine et à Annaba, les deux autres villes hôtes de ce tournoi que l'Algérie accueille pour la deuxième fois après une première expérience en 2009. « On a hâte que ça commence ici parce que ce sera un privilège pour nous de recevoir l'Afrique et de pouvoir assister à ces rencontres », s'impatiente Mohamed, un habitant d'Annaba.

Les 12 équipes qualifiées à ce tournoi ont déjà pris leurs quartiers à Alger pour celles du groupe A, à Constantine pour les équipes du groupe B et à Annaba pour les formations de la poule C. Au-delà des villes hôtes, c'est le pays tout entier qui est mobilisé pour assurer une réussite éclatante à ce rendez-vous et offrir un excellent séjour à ses visiteurs venus de divers coins du continent et même de la planète.

L'Algérie accueille une deuxième compétition continentale de grande envergure en l'espace de trois mois. Elle venait d'abriter avec succès le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies 2022 remporté par le Sénégal devant le pays hôte en finale. Et cet enchainement de compétitions n'est pas pour déplaire à ses citoyens qui ne cachent pas leur fierté de voir leur pays devenir une place forte du football africain. « Accueillir l'Afrique, c'est un privilège énorme pour nous. Nous avons organisé avec réussite le CHAN. Tout le monde a vu que c'était le meilleur CHAN de l'histoire. Notre souhait est que notre pays accueille davantage de compétitions parce que nous sommes une grande nation de football en Afrique », se réjouit Mohamed.

La Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies sera la 5ème compétition continentale confiée par la Confédération africaine de football (CAF) à l'Algérie. Le pays avait déjà organisé la Coupe d'Afrique des Nations séniors en 1990, la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2009, la Coupe d'Afrique des Nations U20 en 2013 et le Championnat d'Afrique des Nations 2022 tenu en janvier-février 2023.