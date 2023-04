Burkina Faso: La loi n°003-2023/ALT du 25 mars 2023 portant institution de Comités de veille et de développement a été adoptée hier par le gouvernement

Le conseil a adopté un décret portant composition, attributions et fonctionnement des structures de coordination et opérationnelles des Comités de veille et de développement (COVED) ; - du décret portant règlement intérieur-type des Comités de veille et de développement.

Les COVED sont des organisations civiles, apolitiques, chargées de la promotion de l'action citoyenne. Ils fonctionnent sur la base du bénévolat et ont pour missions d'accompagner les efforts de recherche de solutions aux crises sécuritaires et de contribuer au développement et à la cohésion sociale. Ils participent au renforcement de la solidarité de proximité et à la défense des intérêts de la communauté.

Ils visent également à contenir à la base tous les actes et comportements nuisibles au vivre-ensemble et à la cohésion sociale et à lutter contre le terrorisme. L'adoption de ces décrets permet aux COVED d'assurer efficacement leurs missions, conformément aux dispositions de la loi n°003-2023/ALT du 25 mars 2023 portant institution de Comités de veille et de développement.