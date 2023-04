Tunisie: Le projet « EcoWater » d'une jeune équipe tunisienne gagne un prix international

TUNIS/Tunisie — Tunis,29 avr. (Rédaction Olfa Habbouba)- Une jeune équipe Tunisienne, ambitieuse et novatrice s'est donnée rendez-vous avec l'excellence à travers le projet « EcoWater » qui optimise la gestion des eaux usées à travers un système unique basé sur des matériaux naturels et une domotique intelligente de l'eau pour les ménages.

Nihel Sliti et Mohamed Amine Abdi, deux jeunes d'une vingtaine d'années, en insertion, font partie des 3 finalistes de la 6éme édition du challenge international des « fablabs Solidaires », organisée par un opérateur téléphonique privé sous le thème de l'Eau.

Leur projet «Ecowater » a remporté, dans le cadre de la 6ème édition Challenge International des FabLabs Solidaires, le prix "I make for my city" qui cible les ménages dans la catégorie « vote des internautes » aux cotés de deux autres équipes du Cameroun et de Madagascar.

L'opération de vote qui se poursuit encore, permettra au public de choisir un des trois projets présentés par les 3 pays (Tunisie, Cameroun et Madagascar)

Le projet EcoWater a été sélectionné parmi 60 autres présentés par 24 pays , ont déclaré à TAP Mohamed Amine Abdi de l'ISET Rades et Nihel Sliti en master de recherche à l'Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique de Manouba (ENSI) .

Et d'annoncer qu'ils se préparent à participer à un autre concours « ChangeNOW » , le grand rendez-vous des solutions pour la planète.

L'équipe gagnante de ce concours international bénéficiera d'un coaching du directeur de « ChangeNOW » un vrai atout pour son projet et les 3 équipes finalistes seront présentes lors de Evènement.

// EcoWater, faire face à la pénurie de l'eau en Tunisie

Selon Nihel Sliti et Mohamed Amine Abdi , l'idée du projet « EcoWater » est née de la pénurie constante en ressources hydrauliques et de la sécheresse que connait la Tunisie comme d'autres pays. Cette conjoncture les a poussé à réfléchir sur la réutilisation de l'eau usée dans les foyers, car 36% de l'eau consommée à la maison est utilisée via l'hydrofuge (une barrière contre une infiltration d'eau) et 32% est utilisée dans les douches, contre seulement 1% pour l'eau potable, d'après les données de l'Organisation mondiale de la santé(OMS).

Ce projet est conçu pour les familles tunisiennes qui souffrent d'une pénurie d'eau potable mais aussi d'une flambée des coûts nationaux de gestion des eaux.

Les deux jeunes étudiants ont souligné l'urgence, de trouver une solution rapide et urgente au problème de la rareté de l'eau, en mettant l'accent sur l'importance d'économiser l'eau.

Il s'agit d'identifier une solution, qui sera la plus proche possible de la réalité, pour les foyers dans une première étape et pour les secteurs industriels consommateurs d'eau dans une deuxième étape.

Le challenge «I make for my city » qui a choisi le thème de l'eau pour cette année, nous a incité à réfléchir à une solution pratique qui peut être mise en place rapidement, au lieu de penser au dessalement de l'eau, qui est une solution actuellement proposée, mais elle reste coûteuse, selon Nihel Sliti.

// EcoWater respecte l'environnement

L'idée de ce projet a vu le jour en février 2023, les deux jeunes étudiants se sont engagés à présenter une solution écologique en utilisant des matériaux naturels et en préservant l'environnement et la nature.

Elle oeuvre, également, à réduire la consommation d'eau et à préserver les ressources hydrauliques du pays.

Selon Nihel Sliti et Mohamed Amine Abdi , ce projet peut économiser environ 60% de la facture de consommation d'eau et réduire les quantités consommées d'environ 60 litres, notant que chaque personne consomme environ 120 litres d'eau par jour.

//EcoWater, un projet innovant et créateur

Le projet EcoWater ne s'est pas contenté de présenter une solution basée sur des matériaux naturels, il a innové. Il offre, selon les deux jeunes universitaires, une application pour assurer le suivi de la qualité de l'eau en temps réel et l'état du dispositif en donnant des informations si les filtres doivent être remplacés. Elle permet, également, de surveiller la consommation d'eau.

EcoWater, qui respecte l'environnement, dispose de spécificités économiques, assure la rationalisation de gestion des eaux usées à travers un système innovant et unique en Tunisie, et ce, grâce à l'intelligence artificielle. L'eau sera distribuée via un système d'information contrôlé à distance et en temps réel la consommation d'eau.

Nihel Sliti et Mohamed Amine Abdi ont pu concevoir un système économique de l'eau "Eco Water", qui permet de collecter les eaux usées des douches, des éviers et des machines à laver, et de les filtrer à la maison à travers des matériaux naturels( sable, gravier et charbon actif).

« En vue de préserver la nature et l'eau, nous avons tenu à ne pas utiliser des produits chimiques et nous avons eu recours à une solution inspirée de la nature, car la filtration de l'eau dans la nature passe par les mêmes étapes que la méthode que nous avons adoptée », a expliqué Nihel Sliti

Mohamed Amine Abdi a, en outre, ajouté que le choix de cette méthode (filtration de l'eau) a été adoptée principalement pour des raisons écologiques, notant que l'eau filtrée à travers ce système n'est pas destinée à boire ou à se baigner, mais à d'autres usages dans la maison(irrigation ou les salles de bains).

L'innovation du projet consiste en le suivi de la qualité de l'eau traitée, laquelle (qualité) fixe l'opération de distribution de cette même eau pour une utilisation déterminée.

L'eau la plus polluée par exemple est utilisée dans les chasses de toilettes très énergivores en matière de consommation.

Outre le suivi de la qualité de l'eau, nous sommes en mesure de suivre la consommation t le gain que peut en tirer le citoyen en utilisant ce système, souligne la jeune équipe.

Les deux jeunes étudiants ont souligné leur volonté d'accélérer la réalisation de leur projet à travers la mise en place d'une pépinière soit en Tunisie ou ailleurs pour l'abriter, vu que ce projet requiert des financements et des matières premières pour qu'il puisse voir le jour et entrer dans la phase de l'industrialisation et de la commercialisation.

Traduction : Amira Jenzri /Noureddine Bokri