Au Cameroun, le football est un facteur d'union des peuples et l'on peut affirmer sans risque de se tromper que tous les camerounais aiment le football. L'allure de ce match de football féminin visiblement bien préparé par les deux équipes, d'un côté les agents du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de l'autre côté le Ministère de l'Élevage des Pêches et Industries Animales a attiré de nombreux spectateurs, des directeurs, des cadres et la quasi-totalité de tous les agents des deux ministères.

Dans les gradins du stade militaire de Yaoundé de 2000 mille places ce jeudi 27 avril 2023, les spectateurs assistent au coup d'envoi du match d'une passe de Joseph LE vers Dr TAÏGA, les joueuses des deux équipes prennent l'envol. Cette activité s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration de la 137ème édition de la Journée Internationale du Travail.

Monsieur Joseph LE, Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Dr Daïga Ministère de l'Élevage des Pêches et Industries Animales ont choisi de faire plaisir à leurs collaborateurs autour d'un match de football féminin, eux-mêmes assis dans les gradins pour vivre le spectacle.

À la première mi-temps de ce match interministériel, les Greats Ladies du MINFOPRA et les AMAZONES du MINEPIA ont bien mouillé le maillot sauf que la coordonnatrice des activités féminines du MINFOPRA, Mme ZANGNA Marie Chantal a donné des instructions fermes à ses joueuses dans les vestiaires ; remporter ce match devant les membres du gouvernement assis à la tribune d'honneur sur une pelouse bien entretenue qui favorise également un beau jeu.

Les Greats Ladies du MINFOPRA ont fait preuve de maturité en marquant deux beaux buts à la première mi-temps ce qui a permis à toute l'équipe de défendre l'avance du score à la deuxième mi-temps et encaisser un seul but.

À la fin du match, le score est de deux buts contre un en faveur du MINFOPRA. Pour boucler la boucle, les deux membres du gouvernement ont le trophée à la capitaine de l'équipe des Greats Ladies.

Et les activités marquant la célébration de la 137 ème édition de la Journée Internationale du Travail placée sous le le thème « Résilience et travail décent : Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale » se poursuivent au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sous la supervision générale de Monsieur Joseph LE.