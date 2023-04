Algérie: Des mesures préventives pour garantir la sécurité et la santé au travail

ALGER — L'Algérie dispose d'un important dispositif législatif sur lequel s'appuie la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et engage des projets pour conforter le cadre réglementaire et renforcer les mesures préventives mises en oeuvre, a-t-on appris auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et la Sécurité sociale.

Ainsi, une actualisation du "profil national" en matière de sécurité et de santé au travail est en cours. Il est destiné à servir de "document de référence" pour l'élaboration des futurs plans d'action en matière de sécurité et de santé au travail, a indiqué à l'APS la sous-directrice de la prévention des risques professionnels au ministère du Travail, de l'Emploi et la Sécurité sociale, Lamia Bouteldja.

Le "profil national" constitue un outil essentiel pour l'application d'une approche systématique de la gestion de sécurité et de santé au travail et sera utilisé comme base d'identification des priorités d'action et outil de mesure des progrès, grâce à sa mise à jour périodique, a précisé la même responsable.

Il a pour objectif de "fournir des informations sur la sécurité et la santé au travail en ce qui concerne notamment la législation, le mécanisme d'examen de la politique de sécurité et de santé au travail, les activités des différents partenaires concernés et les acteurs concernés", a-t-elle ajouté.

Par la même occasion, Mme Bouteldja a relevé que la prévention est "une priorité majeure et permanente" dans la politique nationale de sécurité et de santé au travail et représente "un droit fondamental" pour la protection des travailleurs contre les risques professionnels.

Une des dispositions de l'article 66 de la constitution stipule que "le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, est garanti par la loi", a-t-elle soutenu. Elle a également rappelé certaines conventions à caractère international, dont la convention concernant la sécurité et la santé des travailleurs et la convention internationale du travail sur la sécurité et la santé qui couvre toutes les activités relatives au secteur de la construction.

La même responsable a affirmé que les principes énoncés par ces conventions trouvent leur pleine traduction dans les textes législatifs et réglementaires spécifiques aux domaines de la sécurité et de la santé au travail en Algérie.

D'autres dispositions ont été mises en oeuvre dans la politique nationale pour améliorer la prévention des risques professionnels et promouvoir la sécurité et la santé au travail, à l'instar des activités engagées, notamment par l'institut national de prévention des risques professionnels (INPRP), l'organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (OPREBATPH).

Par ailleurs, des actions de contrôle, menées par l'Inspection générale du travail contribuent également à l'amélioration des conditions de travail en matière de sécurité et de santé au travail, à travers le contrôle de l'état d'application de la législation et de la règlementation de travail en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, a indiqué le sous-directeur de contrôle et des conditions de travail à l'Inspection générale du travail, Lyes Rahmani.

Au titre de l'année 2022, l'inspection du travail a effectué, selon la même responsable, 128.618 visites d'inspection et de contrôle des conditions de travail et mené des actions d'information et de sensibilisation sur les dispositions de la loi en matière de prévention des risques professionnels.