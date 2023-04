Ile Maurice: Hippisme - Fayd'herbe fait son show

Le club jockey de la People's Turf était dans une forme olympique, aujourd'hui. C'est le cas de le dire après que Bernard Fayd'herbe s'est adjugé quatre des huit épreuves au programme.

Le Sud-Africain a démarré son tour de force dès l'épreuve d'ouverture avec Sergeant York de l'écurie Ramanah, lequel enregistrait son premier succès sur notre turf. Fayd'herbe doubla la mise avec le favori Moroccan Retreat, toujours pour le compte de l'écurie Ramanah. L'épreuve principale n'échappa pas non plus à «Bernie». En selle sur Special Blend, il fit montre d'une belle poigne pour s'inflitrer entre Iditarod Trail et Trippi's Express en ligne droite pour précéder Dynamite Jack au but.

La septième épreuve s'avéra une simple formalité pour le favori Desert Boy. Lancé aux avant-postes, il creusa l'écart pour s'imposer malgré le bon retour de la nouvelle unité Captain Persia.

L'écurie Ramanah était aussi de la fête. Car outre les succès de Sergeant York et Moroccan Retreat, elle a aussi vu ses couleurs briller par l'entremise du récent vainqueur Flowerscape, qui fit cavalier seul dans la troisième épreuve. En trois journées de compétition, cette formation compte déjà six victoires.

Vainqueur avec la manière à sa sortie précédente, Do Or Dare a encore mis ses adversaires au supplice. Au terme d'une sage course d'attente, il a facilement précédé Crazy Charlie et Castle Of Glass au but.

Simon Jones tient son premier gagnant de la saison. Il s'agit de Badawee, qui est passé favori de la deuxième épreuve peu avant le départ. Il s'est imposé par plus de six longueurs à l'arrivée sous la conduite du club jockey Stephen Donohoe !

L'épreuve de clôture est revenue à San Andreas de l'écurie Mahadia. Au terme d'une belle envolée en ligne droite, il a passé en revue le peloton pour offrir à Dinesh Sooful son premier gagnant de la saison.