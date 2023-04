Ile Maurice: Trafic de zamal entre La Réunion et Maurice - Les Mauriciens arrêtés allèguent que Samuel Legentil en est le cerveau

Samuel Legentil, sixième suspect recherché dans le cadre du trafic de zamal entre La Réunion et Maurice et qui était en cavale depuis le mardi 25 avril, a fini par se rendre à la police, jeudi. Les policiers de la brigade anti-drogue ont procédé à son arrestation le même jour sous une accusation provisoire de conspiration.

De son côté, Arshad Abdur Rahman a été arrêté la veille sous la même accusation provisoire. Il était le propriétaire du bateau acheté à Rs 400 000 par Samuel Legentil. Les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont été informés que les trois Mauriciens arrêtés en début de semaine à La Réunion ont affirmé que Samuel Legentil était le cerveau de ce trafic de zamal entre les deux îles.

A travers les différents interrogatoires, les enquêteurs ont compris que Samuel Legentil n'aurait versé que la somme de Rs 300 000 à l'ancien propriétaire du bateau. Il était convenu que le reste de la somme lui soit versé ensuite mais la situation n'a pas joué en leur faveur.

Démenti de Samuel Legentil

Ce n'est pas une armada de policiers qui a retrouvé Samuel Legentil. Ce suspect, se sachant recherché, s'est volontairement rendu au siège de l'ADSU de la Northern Division en compagnie de son avocat, Me Tisha Shamloll. Il a toutefois nié avoir acheté le bateau d'Arshad Abdur Rahman. Les enquêteurs ont vérifié l'acte de vente du bateau. Le nom de Samuel Legentil ne figure pas sur l'acte de vente, ni sa signature. Les policiers soupçonnent qu'il s'est servi de Felix Dilane Lapierre comme prête-nom pour déjouer l'attention des autorités.

En une semaine, six suspects, impliqués dans un trafic de 150 kg de zamal, ont été arrêtés à la Réunion et à Maurice. Mais les enquêteurs doivent reconstituer le puzzle pour comprendre comment l'expédition à La Réunion a été organisée et le rôle de chacun d'eux dans ce trafic bien rodé. Trois suspects ont été arrêtés à La Réunion et sont soupçonnés d'être partis récupérer le zamal. Ils sont Benjamin Leu, Andy Patate et Jean Roddy Marcelino Meunier. Le mauvais temps s'en est mêlé et leur bateau a échoué à l'Anse des Cascades à Sainte-Rose à La Réunion. C'est là que les gendarmes réunionnais ont procédé à leur arrestation. Jean Roddy Marcelino Meunier, arrêté à La Réunion, est soupçonné d'avoir agi comme skipper.

Les autorités réunionnaises ont informé leurs homologues mauriciens de ces arrestations. Les hommes de l'ADSU de la Northern Division ont arrêté trois nouveaux suspects, à savoir Felix Dilane Lapierre, appréhendé à Pointe-aux-Sables, qui est censé avoir acheté le bateau et Samuel Legentil et Arshad Abdur Rahman.

Felix Dilane Lapierre a été arrêté sous une accusation provisoire de pervertir le cours de la justice.

Les coéquipiers des footballeurs Patate et Leu dans l'incompréhension

Stupéfaction et incompréhension. Ces deux mots reviennent souvent lorsque l'express s'est entretenu avec deux footballeurs qui ont côtoyé Andy Patate et Benjamin Leu. Ces deux Mauriciens ont été arrêtés lundi par les gendarmes réunionnais. Leur bateau a été retrouvé vide, échoué à l'Anse des Cascades à Sainte-Rose à La Réunion. Le premier nommé évolue toujours au sein de Petite-Rivière-Noire FC (PRNFC), club de l'élite, tandis que Benjamin Leu a mis un terme à sa carrière depuis deux ans.

Stéphane Pierre, que l'on ne présente plus dans le giron footballistique, se remet à peine de cette nouvelle. Celui que tout le monde appelle Kiki est aussi le capitaine de la formation de l'Ouest. «Lorsque j'ai entendu cette nouvelle, je me suis dit que les gens se sont trompés de nom. Je suis encore sous le choc car je ne m'attendais pas à ce qu'ils entreprennent un jour ce genre d'action. Tout le monde se demande ce qui a pu les motiver à se rendre là-bas», confie le milieu de terrain âgé de 41 ans.

De Case-Noyale à Tamarin en passant par Rivière-Noire, les deux trentenaires étaient très connus surtout pour leurs prouesses sur le rectangle vert. Lorsque la nouvelle a commencé à se répandre, l'incompréhension a vite gagné les habitants. «Oui, nous étions tous abasourdis par cette nouvelle. Sur le terrain, Andy a toujours été exemplaire. Il était d'ailleurs l'assistant capitaine. En fait, cette saison, j'ai souvent été absent à cause de ma blessure au genou et c'est Andy qui assurait le capitanat. Il l'a fait correctement. Je le voyais souvent à Tamarin puisqu'on fait plus ou moins le même métier. Benjamin a arrêté avec PRNFC mais il a été un très bon élément. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne sont trempés dans aucune activité illégale», poursuit Stéphane Pierre.

Cette saison, PRNFC a bouclé le championnat de la Super League en 6e position avec 18 points au compteur. Lorsqu'il jouait encore au football, Benjamin Leu, originaire de Case-Noyale, occupait l'aile droite. Pour sa part, Andy Patate, domicilié à Tamarin, évolue comme milieu défensif. Outre son métier de skipper, Andy assure aussi la formation de jeunes joueurs. Benjamin est jardinier et travaille également comme chauffeur pour une chaîne de distribution.

Un autre joueur qui les a côtoyés lorsqu'il jouait encore sous les couleurs de PRNFC arrive difficilement à comprendre ce qui a poussé ses anciens coéquipiers à entreprendre ce dangereux voyage. «Je peux mettre ma main au feu et dire que Benjamin et Andy sont deux personnes sans histoire. Je ne veux toujours pas croire qu'ils ont pu se rendre à La Réunion sans prévenir personne. Nous avons grandi ensemble et joué un nombre incalculable de matches ensemble. Ils viennent d'ailleurs d'une famille très respectable», soutient ce joueur qui n'a pas souhaité que son identité soit divulguée.

Comme Stéphane Pierre, il a apprécié le fait d'avoir joué avec ces deux éléments. «Pendant les rencontres, ce sont deux joueurs très combatifs. Ils ont le ballon rond dans les veines. Ils peuvent finir le match sur les genoux mais n'abandonneront jamais. Ils ont un rendement très efficace», poursuit notre interlocuteur. Interrogé sur ce qui a pu pousser les deux amis à entreprendre cette traversée, Francis Auguste, président de PRNFC, n'a pas souhaité commenter cette affaire. «Benjamin ne joue plus avec nous depuis très longtemps. Je n'ai rien à dire d'autre», a-t-il simplement lâché.