Tunisie: L'EST bat Chetti à plate couture

Le joueur algérien passera à la caisse, son club employeur paiera les pots cassés !

La commission des litiges relevant de la Fifa a finalement tranché en faveur du club de Bab Souika concernant le litige qui l'oppose à son ancien joueur algérien Ilyès Chetti. Ce dernier avait rompu son engagement de manière unilatérale et avait opté pour Angers en juillet 2022. Ce faisant, l'instance de Zurich a infligé à l'arrière gauche de 28 ans une amende de 970 000 euros (3.25 millions de dinars) à verser à l'EST, en plus des frais de dossier et des pénalités de retard.

Par là même, l'amende est assortie d'une période de suspension de quatre mois pour le joueur alors qu'Angers sera interdit de recrutement durant les deux prochains mercatos. A noter qu'Angers SCO va forcément faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne et joindre au dossier une requête de mesure provisionnelle (article R37 du TAS) pour que le caractère exécutoire de la décision soit levé.

Sur ce, si la sanction venait à être confirmée et exécutée dès cet été, elle aurait des conséquences dramatiques pour Angers Sco, qui va descendre en Ligue 2 et va devoir reconstruire son équipe, alors que 16 joueurs sont en fin de contrat ! Rappelons aussi qu'Elyès n'en est pas à son premier écart. Le joueur avait été mis à pied par le club angevin jusqu'au 10 mai, après avoir été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour une affaire pénale.

Pour résumer donc, la Fifa a estimé que la requête présentée par l'EST a été partiellement acceptée, d'où la décision d'enjoindre le joueur à verser, à titre de compensation pour rupture contractuelle sans juste cause, le montant divulgué ci-haut. Bien entendu, Angers SCO est condamné «solidairement au paiement de cette indemnité, en plus d'une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs pour les deux prochaines périodes de mercato.

Toujours côté Espérance, Mohammad Abu Zrayq, surnommé «Sharara», ailier jordanien de 25 ans, est de retour aux affaires et suit un programme physique spécifique concocté par le staff de l'EST. Il sera bientôt de retour aux entraînements groupés.

Ça foisonne d'informations concernant l'EST ces derniers jours. En marge du dernier Classico qui a mis aux prises l'EST et l'ESS, la Ligue a décidé de reporter le traitement du dossier de cette affiche, dans l'attente du rapport sécuritaire et de l'étude des documents fournis par les deux clubs. Enfin, en marge de ce grand format entre l'Espérance et l'Etoile, la Ligue a sanctionné Moataz Zaddem, milieu relayeur de 22 ans.

Le joueur de l'EST a écopé de quatre matches de suspension et une amende de 10.000 dinars suite à son comportement inqualifiable à l'encontre d'un officiel étoilé présent sur le banc à la fin du match. L'arbitre avait d'ailleurs brandi un carton rouge au nez de Zaddem après le coup de sifflet final.

Amendes pour le CSS, l'OSB, le CAB et l'USM

Pour revenir aux sanctions infligées par la Ligue, l'instance locale a récemment sévi en prononçant des amendes contre l'OSB, le CSS, tous deux condamnés à 5.000 dinars d'amende, ainsi que le CAB et l'USM, qui devront s'acquitter de 2.500 dinars d'amende chacun.

Seif Jaziri garde le Zamalek en vie

L'attaquant international tunisien du Zamalek a signé l'unique réalisation du match face à Ceramica Cleopatra (mise à jour de la 19e ronde du championnat). Cette précieuse victoire permet au Zamalek de rester dans le sillage de Pyramids et de Future FC dans la lutte pour le podium. Quatrième but donc de Jaziri en championnat d'Egypte cette saison.

CAN 2027 : quatre dossiers de candidatures déposés

La CAF a annoncé que quatre dossiers ont été déposés pour organiser la CAN 2027. Il s'agit des candidatures de l'Algérie, de l'Egypte, du Botswana et du trident Kenya-Ouganda-Tanzanie (candidature commune). D'ici le 1er juin et jusqu'au 15 juillet, des visites d'inspection aux sites des différents pays seront organisées par la CAF.