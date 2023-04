Tunisie: Ligue des champions - Quarts de finale retour - EST-JS Kabylie (Ce soir à 20h00) - Rien n'est encore acquis...

Les "Sang et Or" ont pris, certes, une belle option en ramenant une courte mais précieuse victoire d'Alger. Cependant, rien n'est encore acquis face à une formation kabyle dont les joueurs sont plus frais et qui abordera cette manche retour sans énorme pression : rien à perdre, tout à gagner...

La logique veut que les «Sang et Or» compostent, ce soir, sans trop de difficultés leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Il suffit de terminer le travail entamé une semaine plus tôt à Alger quand les hommes de Nabil Maâloul sont allés chercher la victoire devant la JS Kabylie en match aller comptant pour les quarts de finale, prenant une belle option en prévision de la manche retour.

Et même si les Kabyles gardent leurs chances intactes pour la qualification aux demi-finales malgré la courte défaite (0-1), les «Sang et Or» sont bien partis pour se qualifier sans encombre pour les demi-finales, à condition de se montrer plus efficaces devant les buts adverses, contrairement à la manche aller où ils ont beaucoup peiné avant que Mohamed Ali Ben Hammouda ne délivre l'équipe en signant le but de la victoire d'un joli tir croisé.

Les difficultés de l'attaque à mettre à profit les occasions créées ont encore une fois été d'actualité en milieu de semaine lors du classico contre l'Etoile en championnat. Cette fois-ci, c'est l'Algérien Riyad Ben Ayed qui a délivré l'équipe suite à un assist du Marocain Sabir Bougrine.

À Ben Hammouda et ses camarades de savoir tuer le match en ouvrant tôt le score. C'est le meilleur scénario pour calmer les ardeurs des Kabyles et éviter ainsi de se compliquer la tâche.

Anis Badri, la solution de rechange

Contre l'Etoile, l'EST a perdu son fer de lance, Hamdou El Houni, sorti sur blessure en cours de jeu et qui sera absent pour au moins un mois. Son remplaçant ne peut être qu'Anis Badri qui s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers et qu'on attend dans le onze rentrant de ce soir.

Ce soir, Nabil Maâloul fera avec les moyens du bord avec un effectif amoindri à cause des blessures. Ghailane Chaâlali et le Jordanien Faysal Abu Zraiq sont encore en phase de remise en forme. Quant à Riyad Ben Ayed, sa saison est déjà terminée à cause de sa blessure aux adducteurs.

Cela dit, le onze de départ pourrait être composé comme suit : Ben Chérifia, Bouchniba, Meriah, Tougaï, Ben Hmida, Coulibaly, Ben Romdhane, Zaddem, Bougrine, Badri (Fedaa) et Ben Hammouda.