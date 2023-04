Tunisie: Des fantômes enterrés

Presque chaque jour, la mer rejette sur nos rivages des corps de migrants noyés dans des tentatives de traversées dramatiques et désespérées pour rejoindre les côtes européennes. On compte les morts et rapidement les migrants disparus sombrent dans les statistiques.

Le drame de Zarzis nous a pourtant révélé le laxisme des autorités judiciaires et des services de médecine légale quant au traitement des dépouilles des migrants et la célérité avec laquelle ils décident d'enterrer les corps après tout juste un prélèvement ADN comme trace biologique qui sera remise dans des labos de conservation sans plus. Une fois morts, ces migrants deviennent des fantômes enterrés sans nom, sans identité et personne ne se recueillera sur leurs tombes. Ils ont pourtant des familles, des parents et ont laissé derrière eux des histoires pleines de tranches de vie.

Parmi les raisons qui expliquent cette précipitation dans l'enterrement des disparus, il y a la faible capacité d'accueil des morgues dans les hôpitaux tunisiens. Hormis l'hôpital Charles-Nicolle dont la capacité a été portée à près de 70 corps après le crash du vol Egyptair en mai 2002, le reste des hôpitaux, tels que la Rabta ou le CHU Sfax, ne comptent que quelques casiers réfrigérés. Or pour libérer de la place aux corps des Tunisiens décédés dans des accidents ou des suites de maladies, les dépouilles des « étrangers inconnus » sont envoyées aux cimetières dans des carrés dédiés ou sont tout simplement enterrées par les soins de bénévoles dans des lieux d'inhumation improvisés.

Jusque-là, l'aide et l'assistance européennes pour la lutte contre la migration irrégulière se concentre sur le rapatriement des migrants repêchés, l'observation, la fourniture d'équipements aux garde-côtes tunisiens mais ne porte aucune attention ou presque à ces morts et à un traitement éthique de leurs dépouilles ou aux efforts et moyens de leur identification pour informer leurs familles. Vivants, on ne sait rien d'eux; morts, ils deviennent des numéros d'immatriculation.