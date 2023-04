Afrique: Commission sécurité du golfe de Guinée - Le ministre congolais de la Défense reçu par le chef de l'Etat ghanéen

Le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, en tant que président de l'assemblée, a reçu en audience, le 25 avril, à Accra, le ministre congolais de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, porteur d'un message de son homologue du Congo, Denis Sassou N'Guesso.

« Je viens vous rencontrer au nom de votre frère, le président Denis Sassou N'Guesso, et je suis porteur d'un message de sa part, parce que pour des raisons de calendrier à l'intérieur du pays, il ne peut prendre part à cette réunion très importante du golfe de Guinée, qui est notre bien commun, mais qui est confronté à beaucoup de problèmes d'insécurité. Donc, nous venons participer à cette conférence avec des instructions du président de la République pour que nous trouvons les voies et moyens pour mettre fin à cette insécurité », a déclaré Charles Richard Mondjo, lors de l'audience.

Bien après, Charles Richard Mondjo a pris part à la troisième session extraordinaire de l'assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission du golfe de Guinée (CGG), qui s'est tenue du 25 au 26 avril dans la capitale ghanéenne. Les débats ont porté sur les menaces dans l'espace maritime auxquelles est confronté la région du golfe de Guinée.

Au terme de la rencontre, les participants ont fixé une feuille de route au secrétariat exécutif de mener une réflexion afin de revitaliser la contribution de la CGG aux efforts de la Commission économique des Etats de l'Afrique centrale et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, pour la sécurité et la sureté de l'espace maritime dans le golfe de Guinée.

La CGG est née du traité signé à Libreville, le 3 juillet 2001, comprenant l'Angola, le Congo, le Gabon, le Nigeria et Sao Tomé-et-Principe. Elle constitue un outil institutionnel permanent de coopération entre les Etats riverains du golfe de Guinée afin de défendre leurs intérêts communs et promouvoir la paix ainsi que le développement socio-économique ayant pour fondement le dialogue et le consensus sur la base des liens d'amitié, de solidarité et de fraternité. La CGG, à laquelle se sont joints en 2008, le Cameroun et la République démocratique du Congo, est ouverte à l'adhésion d'autres Etats de la Côte atlantique de la sous-région du golfe de Guinée pour sa transformation en une zone de paix et sécurité.