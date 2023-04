Congo-Brazzaville: Formation - Les dirigeants sportifs informés des conséquences néfastes du dopage

L'Association des anciens de Diables noirs handball (ADNHA), en partenariat avec la Commission nationale congolaise pour l'Unesco, a organisé, du 25 au 27 avril, à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, un séminaire de formation des encadreurs sportifs à la lutte antidopage.

Les trois jours du moment d'échange ont permis aux représentants des fédérations sportives nationales, aux dirigeants des clubs et des organisations sportives du Pool de découvrir les contours du concept de dopage ainsi que ses conséquences sur la carrière des athlètes et des structures sportives.

Les participants au séminaire ont salué cette initiative qui leur a permis de comprendre le danger du dopage, tout en ayant les moyens qui leur permettront de dissuader leurs athlètes et de préparer des sportifs plus performants, dynamiques et compétents. Ils ont souhaité que ce genre d'initiative se multiplie et soit organisé dans tous les départements du pays.

Pour le président de l'ADNHA, Dieudonné Bonazebi, ce séminaire a été une vraie réussite et grâce à la contribution de la Commission nationale congolaise pour l'Unesco, les cinquante participants ont pu comprendre la quintessence du sujet sur le dopage.

Durant les trois jours de renforcement des capacités, ils ont échangé sur plusieurs thèmes ayant trait à la notion du dopage dans son ensemble.

Le premier jour, deux thèmes étaient au programme. Le président du Comité national de lutte anti dopage, Auguste Etsala, a développé le thème sur la lutte et l'organisation antidopage. Juste après, le Dr Jacques Ngouonimba expliquait l'impact du dopage. Le 26 avril, le Dr Rock Yvon Alongo informait les participants sur le contrôle antidopage avant que le Dr Ngouonimba ne retrace le lien entre la lutte antidopage et les organisations sportives. Le dernier jour avait été consacré à mettre en exergue, par Auguste Etsala et Carine Moussima, l'apport de l'Unesco.