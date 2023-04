Afrique: Exposition 'la symbolique africaine' sur les vestiges trouvées dans la région de Sétif

SETIF — Une exposition intitulée "la symbolique africaine" sur les vestiges trouvées dans la région de Sétif ayant des liens avec le continent africain se tient au musée national public de Sétif à l'occasion du mois du patrimoine (18 avril-18 mai 2023).

L'exposition présente 48 vestiges archéologiques découverts dans la région et répartis en trois grandes périodes celle "préhistorique", "ancienne" et celle "islamique", a précisé Mme Amina Gasmi, cheffe du service de communication du musée.

Le stand de la phase préhistorique présente ainsi des ossements d'espèces animales éteintes dont ceux d'éléphants, de félidés (tigres, guépards), d'autruches, de zèbres, de hyènes et de bovidés ainsi que des pièces de monnaies numides portant des effigies d'animaux et de rois africains, des porteries et lampes à l'huile.

Le stand de la phase islamique expose notamment des jets d'eau en pierre de la période hammadite en forme de lion, des mosaïques et divers articles en poterie.

La partie de l'exposition réservée à la phase ancienne comprend notamment une mosaïque unique en son genre au monde réalisée avec une technique bidimensionnelle laissant paraître des ombres aux figures représentées, a indiqué la directrice du musée et spécialiste en archéologie, Mme Chadia Benkhelfallah, précisant que cette mosaïque est exposée au musée depuis sa découverte en 1965 sur un site mitoyen à l'hôpital Mohamed Saâdna Abdennour.

Cette mosaïque est unique au monde par sa technique, par la riche variété de couleurs des pierres naturelles utilisées et par la présence d'animaux du continent africain dont la girafe, l'éléphant, la panthère noire et le lion, a ajouté la même responsable, soulignant que cette oeuvre est particulièrement adaptée au thème choisi cette année pour la célébration du mois du patrimoine qui est "le patrimoine culturel en Algérie et ses prolongements africains".