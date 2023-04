Algérie: Le 1er Salon international numide de l'agriculture à Constantine

ALGER — La 1ère édition du Salon international numide de l'Agriculture prévu du 3 au 6 mai dans la wilaya de Constantine verra la participation de plus de 100 exposants nationaux et étrangers, ont indiqué samedi les organisateurs.

Organisé 4 jours durant à la salle Ahmed Bey-Zinith (Constantine) sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture et du développement rural et la supervision de la Chambre nationale d'Agriculture et du wali de Constantine, l'évènement économique sera consacré à la présentation des produits agricoles et animaliers locaux, de même que le matériel agricole, les intrants et les techniques de production utilisées dans ces domaines.

Lors d'une conférence de presse organisée au siège de la Chambre nationale d'Agriculture au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), la représentante de l'entreprise organisatrice de cette manifestation, en coopération avec la Chambre d'agriculture de la wilaya de Constantine, Nassima Messaoudi a souligné que l'objectif de ce Salon international est de "jeter un pont entre les différents acteurs du secteur agricole avec la participation d'académiciens et de spécialistes dans ce domaine".

Elle a ajouté que cette 1ère édition verra la participation de plus de 100 exposants, dont 23 chambres d'agriculture, outre les entreprises publiques et privés, les banques, les compagnies d'assurance et les start-up investissant dans ce créneau.

Des exposants de plusieurs pays étrangers prennent part à ce rendez-vous économique, à l'instar de l'Egypte, de la Tunisie, du Qatar et des Etats Unis, a poursuivi la même responsable.

Pour sa part, le président de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Constantine, Mehmoud Benelbedjaoui que ce Salon multi-filière constitue "un espace de rencontre" pour tous les opérateurs et une opportunité de prise de contact et d'échange d'expériences, notamment dans les domaines de l'élevage d'animaux, de production laitière, de blé, de légumes, de dattes et d'huile d'olive.

Les services relatifs au secteur seront présentés tout en mettant la lumière les expériences et les expertises des différents acteurs nationaux dans les secteurs privés en vue de développer le secteur agricole, toutes filières et branches confondues, étant "une source de richesse et la locomotive de l'économie nationale", a-t-il ajouté.

Ce Salon verra des conférences et des ateliers qui se veulent un espace d'expérience et d'expertise sur les des thèmes importants relatifs au secteur agricole, notamment la production végétale et animale, l'agroalimentaire, les ressources en eau et le système d'irrigation et les méthodes et opérations d'emballage, ainsi que la numérisation et la gestion des données qui seront donnés par des académiciens et des spécialistes algériens et étrangers.