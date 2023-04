Algérie: Le projet de la mosquée pôle de Relizane relancé et sera livré le 1er novembre

RELIZANE — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi a annoncé samedi dans la wilaya de Relizane la relance du projet de la mosquée pôle et son entrée en service le 1er novembre prochain.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection de ce projet qui a accusé un retard important dans sa réalisation, le ministre a souligné que "les réserves ont été levées avec le wali de Relizane et tous les obstacles pour entamer sa relance, aujourd'hui, en vue de son achèvement dans les brefs délais et son ouverture le 1er novembre prochain".

Le ministre a ajouté que "nous oeuvrons à intensifier les efforts, notamment la ressource humaine en charge du projet, en tenant compte des délais selon le cahier des charges et veiller à ce que la mosquée pôle de la wilaya de Relizane devienne un édifice fournissant des services à la société et un des monuments historiques et cultuels de cette région".

Lors de son inspection des différents chantiers du projet, dont le coût financier total est de 1,8 milliard DA, M. Belmehdi a insisté sur le respect des caractéristiques liées à la mosquée pôle et l'utilisation optimale de ses différents espaces, dont la bibliothèque et la salle des conférences, en tenant compte de l'aspect architectural algérien.

Après avoir mis l'accent sur l'importance de s'intéresser à l'enseignement coranique dans cet espace, le ministre a indiqué que son département ministériel a oeuvré à développer ce domaine par la restructuration au sein des services centraux et l'élaboration d'un système intégré englobant les méthodes et les écoles coraniques, dont l'enseignement conventionnel, ainsi que la prise en charge des "étudiants Moussafirine" concernant le gite et la restauration, notant que l'Algérie est un réservoir du Coran par ses récitants, sa compréhension et son exégèse.

Il est à noter que certaines parties du projet n'ont pas encore été lancées, tandis que d'autres ont atteint entre 15 et 85% du taux d'avancement, notamment les travaux d'aménagement externe et l'ascenseur, pour lesquels les offres ont été ouvertes la semaine dernière, selon les explications fournies par les responsables du secteur.

Cette mosquée, dont les travaux de réalisation ont démarré en 2014, comprend une école coranique, un amphithéâtre, deux salles de prière pour hommes et femmes, des bureaux, un parking, des ateliers techniques et des logements de fonction, a-t-on précisé.

En réponse à une question concernant deux agressions contre deux imams dans les wilayas de Tlemcen et Tizi Ouzou, M. Belmehdi a appelé à ne pas "les sous-estimer, ni à les exagérer où les exploiter à certaines fins", soulignant que "l'Etat algérien n'abandonne pas ses enfants et que le ministère de tutelle se constitue dans pareils cas pour poursuivre les auteurs, parallèlement (il faut axé) sur le discours religieux, notamment sur la valeur morale de notre religion et la vie sainte de notre Prophète Mohammed (QSSSL)".