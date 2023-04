Afrique du Nord: 4e séance de la 4e législature du PA - Une délégation du Conseil de la nation au Caire

ALGER — Une délégation du Conseil de la nation prend part aux réunions des commissions permanentes et à la 4e séance de la 3e législature du Parlement arabe (PA) qui se tient depuis mercredi dernier au Caire (Egypte), a indiqué, samedi, un communiqué de l'Assemblée.

Le sénateur et président de la Commission des affaires étrangères et politiques et de la sécurité nationale au Parlement arabe, Abdelkrim Koreïchi a présidé la réunion de la commission qui a débattu des "développements de la situation politique et sécuritaire dans le monde arabe, du soutien et de l'immunisation des sociétés arabes contre les phénomènes étrangers aux valeurs culturelles et sociétales, ainsi qu'aux croyances religieuses", ajoute le communiqué.

M. Koreïchi a également participé à la réunion de la commission sur la Palestine ayant précédé les réunions des commissions permanentes qui a examiné "les derniers développements de la question palestinienne sur fond de la grave escalade en Cisjordanie et El-Qods occupée et des exactions contre le peuple palestinien", précise la même source.

A cet effet, la commission a réaffirmé son soutien et son appui à la question palestinienne, constituant "la cause centrale des Arabes" et dénoncé par la même occasion "l'escalade de l'agression des colons israéliens ciblant les villes et camps en Cisjordanie".

Les réunions des commissions permanentes se tiennent en prévision de la tenue de la séance générale prévue dimanche", conclut le communiqué.