Congo-Brazzaville: Livres - Le Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon présente deux ouvrages

La présentation des livres « Le parcours d'un enfant de Poto-Poto, l'indoubile » et « Le Carabin, l'Oncologue » a eu lieu récemment dans l'auditorium du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, en présence de plusieurs personnalités et du corps médical. Ces deux oeuvres célèbrent l'effort et la ténacité de l'auteur tout au long de son parcours scolaire, universitaire et professionnel.

Préfacés par le Pr Richard Urbain Bileckot et publiés aux éditions « L'Harmattan », les deux ouvrages sont des récits autobiographiques, abordant de façon minutieuse et descriptive d'un côté, le cursus scolaire, universitaire et professionnel de l'auteur, le Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon. Un parcours qui part de son agrégation en oncologie médicale en passant par la formation en médecine à l'Institut supérieur des Sciences de la Santé (Insssa) de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) à Brazzaville et par la spécialisation en oncologie médicale auprès du Pr Jean Klasterky, à l'Institut Jules-Bordet, centre des tumeurs de l'université de Bruxelles en Belgique, et de l'autre, l'Indoubile ou le désoeuvré de Poto-Poto.

Dans ses deux ouvrages, « Le parcours d'un enfant de Poto-Poto, l'indoubile » et « Le carabin, l'oncologue », le Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon aborde plusieurs thématiques liées, entre autres, à l'adversité, la réussite au bout de l'effort au regard des difficultés qui ont marqué sa jeunesse, son cursus scolaire ainsi qu'universitaire. Ces deux récits se veulent une mission dont le reflet ne cesse d'illuminer le champ des appréhensions et des connaissances pour une prise de conscience des maux qui minent le parcours des jeunes. Poto-Poto, d'après le Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon, est une civilisation, une histoire, une idéologie, une philosophie, un havre de paix, bref, l'art de bien vivre.

Dans son mot de circonstance, le Pr Donatien Moukassa a indiqué que ce jour est l'un des moments d'intégration du Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon dans l'univers des hommes qui vit la matérialité et la fluidité de l'esprit en utilisant la plume et le papyrus, ce matériau similaire au papier épais qui était utilisé dans l'antiquité comme surface d'écriture. « Exceptionnelle par le volume, exceptionnelle par le lien entre l'imaginaire et le réel ; c'est-à-dire qu'aller scruter l'imaginaire de son enfance pour le matérialiser, c'est tout un travail difficile. Il est mieux de rédiger une nouvelle, de rédiger un genre autre que d'aller scruter dans son histoire, c'est cela la difficulté en tant qu'auteur », a déclaré le Pr Donatien Moukassa.

Présentant les deux ouvrages, le Pr Richard Urbain Bileckot a indiqué qu'ils constituent deux parties d'un parcours. Le premier correspond au parcours scolaire d'un enfant né à Poto-Poto et le deuxième ouvrage parle du parcours de l'apprenant en sciences de la santé, du médecin, de l'enseignant, du chercheur et du manager. Toutefois le Pr Richard Urbain Bileckot a découvert dans ces deux livres un érudit, car pour lui ce livre est truffé de citations des philosophes et d'écrivains.

En prenant la parole au cours de cette cérémonie, le Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon a rendu hommage à sa famille biologique, précisément sa mère, à leurs enseignants de l'Insssa ... Parlant de sa vision de la médecine suite à une question posée par son collègue, le Pr Richard Urbain Bileckot, il a signifié que depuis dix ans, il visait déjà de la médecine du futur parce que quand il a commencé à scruter les horizons de la médecine du futur, il s'est dit : « Est ce qu'il est intéressant de prendre encore beaucoup d'étudiants en médecine parce que demain il n'y aura plus de travail, on va rentrer à l'ère de la robotique de la médecine... Je crois que nous aurons du mal à fonctionner avec autant de monde, parce que cette médecine sera révolue », a-t-il expliqué. Enfin, il a invité tous les enfants en décrochage scolaire à bien vouloir lire ces deux ouvrages qui, selon lui, peuvent être une thérapie à leurs problèmes sociaux.