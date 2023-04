Congo-Brazzaville: Festival Mbote Bob - Un hommage sera rendu le 6 mai à Bob Marley

En hommage au roi du reggae, Bob Marley, l'Institut français du Congo invite les amoureux de cette musique à un concert gratuit qui sera livré, le 6 mai, sur le parvis de cet endroit.

La cinquième édition du festival Mbote Bob connaîtra la participation des reggaemen Mad Pluma, I Jah Man, Tyty Meufapart, Pavy Kombo, Doc J et le groupe Bisielo Bia Vouela. Plusieurs rastafmen congolais presteront à cette commémoration.

Ce 41e anniversaire de la mort de Bob Marley est un honneur pour les reggaemen qui poursuivent son combat. L'hommage qui lui sera rendu prouve que le reggae est encore d'actualité. Cette icône a laissé des traces, une philosophie, une musique, ses morceaux se jouent toujours, c'est un artiste inoubliable qui restera un grand.

Le reggae, pense l'artiste Tiken Jah Fakoly, a joué son rôle dans l'émancipation du peuple africain, dans la démocratisation, dans la promotion de la liberté d'expression, c'est la musique des sans-voix. Pour lui, Bob Marley est le dernier prophète, selon son message dans lequel il disait qu'un jour le reggae arrivera en Afrique et prendra sa vraie place. Bob Marley est mort en 1981 et le reggae a débarqué en Afrique en 1982, son message s'est concrétisé.

Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, est né le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque. Il est mort le 11 mai 1981, à Miami, aux États-Unis. Auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien jamaïcain, il reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae au monde, celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement rastafari d'être populaires.