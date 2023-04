Congo-Brazzaville: Congo-Russie - L'Université Marien-Ngouabi et l'Université pédagogique d'Etat de Voronej désormais liées

L'Université Marien-Ngouabi (UMNG) et l'Université pédagogique d'Etat de Voronej (UPEV), en Russie, ont signé, le 26 avril à Brazzaville, une convention de coopération afin de promouvoir une collaboration scientifique pour accroître les activités d'enseignement et de recherche.

Dans le cadre de la mobilité, la convention signée prévoit, entre autres, l'échange d'enseignants, de chercheurs, de personnel administratif, d'étudiants de niveau master et doctorat, la préparation de thèse de doctorat en co-direction ou co-tutelle, l'organisation conjointe de stages, de conférences et symposiums, la réalisation de projets communs de recherche ainsi que l'échange de publications académiques et de documents scientifiques.

L'intérêt d'un travail de recherche a pour but d'observer, d'expliquer, d'interpréter, de découvrir de nouvelles relations entre les faits et, après vérification, de reconstituer une réalité afin de donner une portée universelle à ces faits étudiés. Il implique généralement de développer une thèse et de proposer des arguments qui la soutiennent.

« La signature de cette convention est le premier pas d'une coopération efficace entre nos deux universités et nous permettra de passer aux actions concrètes. Nous partageons notre expérience avec les étudiants, les professeurs et les autres universités », a développé Serguei Ivanovitch Filonenko, recteur de l'UPEV.

L'UPEV est un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur de Russie. Elle est fondée en 1931 sur la base de la faculté pédagogique de l'Université de Voronej.

« Cette convention de coopération favorisera plus l'insertion professionnelle et (...) le développement de notre pays », a commenté Gontran Ondzotto, président de l'UMNG. Fondée en 1971 et autrefois appelée Université de Brazzaville, elle est créée à partir des différents établissements de la Fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale présents à Brazzaville. Elle fut rebaptisée UMNG, le 28 juillet 1977, en hommage au président Marien Ngouabi.