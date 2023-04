Maroc: Etude - Près de 22.600 EPMA créées en 2021 dans la région Casablanca-Settat

Quelque 22.582 entreprises personnes morales actives (EPMA) ont été créées dans la région Casablanca-Settat en 2021, en augmentation annuelle de 17,3%, a indiqué une étude de l'Observatoire marocain des TPME pour l'année 2023.

Selon ce document intitulé: "Etude sur le tissu entrepreneurial - Région de Casablanca-Settat", 85% des créations de ces EPMA (19189) ont été enregistrées au niveau de la préfecture de Casablanca, 5,4% à Mohammedia (1226), 3,2% à Berrechid (717) et 3% à El Jadida (686), rapporte la MAP.

Le commerce et la construction ont concentré plus de 52% des créations d'entreprises PM, avec respectivement 33% et 19,1%, détaille l'étude.

L'étude fait savoir que l'écrasante majorité des 114.726 EPMA que compte la région, soit 93%, sont des microentreprises et des TPE, générant un CA qui ne dépasse pas 10 millions de dirhams.

Elle note que ces microentreprises (85,3% en 2020) et ces TPEs (7,8%) s'activent principalement dans l'"hébergement et restauration", les "arts, spectacles et activités récréatives" et les "activités immobilières", avec des parts respectives de 95,2%, 93,4% et 92,5%.

Par rapport à la forme juridique de ces entités, l'Observatoire indique que la SARL-AU représente 58,1% des EPMA, suivie de la SARL (41,2%), et de la SA (0,5%).

L'étude note, par ailleurs, qu'en 2021, le nombre des entreprises PM en cours de dissolution a connu une augmentation de 41,5% en glissement annuel, avec un total de 2601, contre 1838 en 2020.

L'étude vise à fournir un diagnostic du système productif de la région Casablanca-Settat et de mettre à la disposition des acteurs publics et privés une série d'indicateurs clés concernant la démographie, la santé économique et financière des entreprises ainsi que les indicateurs sur l'entrepreneuriat féminin.