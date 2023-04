Ile Maurice: Conférence de presse de l'opposition - Réunion positive avec le Commissaire électoral Irfan Rahman

Navin Ramgoolam, leader du Parti Travailliste (PTr), Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), et Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien (MMM), ont rencontré, hier matin, le Commissaire électoral et son personnel à son bureau à Port-Louis.

Ils ont soumis un document comprenant plusieurs points afin de mieux gérer les prochaines élections générales et d'éviter toute fraude électorale. Les trois Leaders ont, par la suite, tenu une conférence de presse dans l'après-midi.

Le leader des rouges a parlé d'un jour qui marque l'histoire du pays et qui est crucial pour la démocratie. Il explique que les trois leaders de l'opposition parlementaire ont préparé ensemble un document et ont rencontré le Commissaire électoral Irfan Rahman et son personnel pour que les mesures nécessaires soient prises pour plus de transparence et de confiance dans le système électoral.

«Nous (les trois leaders, ndlr) avons eu plusieurs rencontres, beaucoup de personnes étaient pressées mais pour préparer un document pareil, il a fallu rencontrer beaucoup de monde.» Et d'ajouter que la réunion avec Irfan Rahman a été «très très positive». Navin Ramgoolam le remercie pour sa coopération et pour avoir répondu à leurs questions et les avoir éclairés sur plusieurs points. «Nous n'avons pas pu tout aborder. Il doit avoir le temps de lire le document. Nous devons être sûrs que les résultats des élections reflètent le choix des électeurs.»

Parmi les points discutés, Navin Ramgoolam évoque l'enregistrement des électeurs. «Nous avons demandé qu'il soit ouvert pour deux semaines après le "writ". Il y a aussi des électeurs qui ont 18 ans après l'enregistrement.» Irfan Rahman a écouté attentivement les demandes. Puis, les trois leaders ont demandé que les votes soient comptabilisés le même jour. «Irfan Rahman est d'accord et a dit espérer que le gouvernement amende la loi.»

La «Computer Room» a aussi été mise sur le tapis. «Il a donné ses explications mais nous ne voulons pas de "Computer Room". Rahman a pris un engagement qu'il n'y aura pas de "Computer Room".» Sur Radio Plus en début de soirée, le Commissaire électoral a précisé, par SMS, qu'il a plutôt dit «qu'aucune Computer Room ne sera nécessaire si le décompte est fait le même jour».

Les trois leaders veulent aussi une garantie que c'est seulement la «Government Printing» qui imprimera les bulletins et ont demandé que seulement la carte d'identité et le passeport soient acceptés pour qu'une personne puisse voter. Le Commissaire électoral est d'accord. «Nous avons aussi demandé que les étrangers du Commonwealth qui n'ont pas la nationalité mauricienne ne puissent pas voter.

Rahman a confié que cela demande un peu plus de préparation.» Puis Navin Ramgoolam a parlé de la MBC. «Nou tou koné ki MBC fer. Nous demandons que l'ESC ait un plus grand rôle à jouer à ce niveau.» La non-utilisation du téléphone mobile a aussi été réclamée. «Il nous a expliqué que c'était difficile et qu'il allait étudier cela.» Selon Navin Ramgoolam, Irfan Rahman a suggéré que de l'encre indélébile soit mise sur la main de ceux qui ont déjà accompli leur devoir civique pour qu'ils ne puissent pas voter une deuxième fois. «Mo truv sa enn gran pa en avan...»

Xavier-Luc Duval a lui aussi remercié le Commissaire électoral. Il a souligné qu'il y aura d'autres réunions pour élaborer sur d'autres points. «Le but n'est pas de s'assurer que l'opposition remporte les élections mais s'assurer que le voeu précis de l'électorat mauricien soit reflété dans le vote et que la campagne soit faite pour des élections 'free and fair'.»

Le leader de l'opposition a expliqué que la lettre comporte quatre volets: l'enregistrement des électeurs, la tenue de la campagne, le jour du vote et la «Computer Room» et puis en dernier le décompte des votes. «Pour l'enregistrement des électeurs, il y a un paramètre qui est important, c'est le nombre de Mauriciens qui, théoriquement, peuvent voter et ceux enregistrés. Le chiffre qui nous a été donné, c'est qu'il y avait 5 % de différence entre les deux. Ce qui veut dire qu'environ 50 000 personnes n'avaient pas envie de voter ou de s'enregistrer ou n'ont pas pu s'enregistrer lors des dernières élections.

Alors que le chiffre pour 2022, la différence a été réduite à 2 %. Une très bonne nouvelle.» Irfan Rahman, dit-il, est aussi 100 % d'accord pour que les enregistrements se fassent pendant une semaine après que le «writ» a été signé. «Il y a des changements législatifs qui sont hors du contrôle du Commissaire électoral...S'il est d'accord et l'opposition est du même avis, il y a une obligation pour le Premier ministre en particulier de passer à l'action au Parlement.»

Paul Bérenger a lui aussi parlé d'une «bonne rencontre». «Le Commissaire électoral et son personnel étudieront la lettre et nous répondront point par point. A ce moment-là, nous trois allons nous rencontrer de nouveau avec nos conseillers et le Commissaire électoral. Dans l'intervalle, les informaticiens, techniciens se rencontreront sur le sujet séparément pour le côté technique...

Nous sommes aussi ouverts aux suggestions d'Irfan Rahman.» Les trois leaders devraient avoir un retour du Commissaire électoral dans environ deux semaines. Entre-temps, Navin Ramgoolam, Xavier-Luc Duval et Paul Bérenger se rencontreront jeudi prochain pour poursuivre leurs discussions en vue d'une éventuelle alliance électorale.