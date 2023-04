Ile Maurice: Intempéries - Les parkings des centres commerciaux sous les eaux

La soudaine montée des eaux qui inondait les voitures stationnées dans le parking du Bo'Vallon Mall, lundi, interpelle. L'express a appelé le «center management» qui nous a clairement fait comprendre que pour toute communication officielle, il faut passer par Ascensia Mall.

Or, un autre préposé renvoie la balle dans le camp des autorités qui n'ont pas prédit la dégradation du temps dans la région du sud-est au moment opportun. Avant de souligner que si l'avertissement avait été émis plus tôt, soit avant que les averses n'arrivent, des dispositions auraient été prises. D'autant plus qu'il y a eu des travaux réalisés récemment.

En effet, la station météo de Vacoas a émis un avertissement de fortes pluies le mardi 25 avril à 16 heures alors qu'il pleuvait des trombes d'eau dans la région de Mahébourg depuis 14 heures. La région sud reçoit 211 mm de pluies en moyenne en avril, soit une pluviométrie accentuée avec les brises de mer et les systèmes frontaux.

Un glissement de terrain

Autres centres commerciaux et même problème avec les intempéries. À Tribeca Mall, des automobilistes sont incommodés par un glissement de terrain sur le bas-côté. Là se trouve un monticule de terre où la construction est en cours. L'eau de pluie s'accumule sur ce tronçon. En janvier dernier, la route a dû être fermée à la circulation à cause d'un tuyau cassé à la suite d'un glissement de terrain.

A Ébène, l'on assiste au même spectacle des voitures prises au piège de la montée des eaux pluviales. A côté de l'Ebene Commercial Center, une aire de stationnement existe dans un bas-fond. Or, avec l'annonce des intempéries, ceux qui se garent là sont prévenus du danger. Aussi sur l'aire de stationnement en face d'Ebène Commercial Center, des voitures n'ont pas été épargnées.

Pour le consultant en développement durable Sunil Dowarkasing, c'est le changement drastique du climat qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. «Il y a dix ou quinze ans, lorsqu'on parlait du changement climatique, personne ne prenait les écologistes au sérieux. Il pleut à n'importe quel endroit et plus qu'auparavant. Ces malls n'avaient pas d'obligation de construire des «storm drains» avant. Maintenant, c'est nécessaire selon le «Building and Land Use Permit» (BLUP). Ces bâtiments continueront à subir les frais à cause de la mauvaise conception de gestion de la canalisation. Il faut aller voir à la source et faire des travaux en amont. On est en train aussi de mettre en péril l'écosystème qui régule les catastrophes naturelles. Un exemple à venir, c'est le développement à Roches-Noires», a souligné notre interlocuteur.

Même s'il y a des drains, l'incivisme, la topologie et le débit d'évacuation de l'eau sont des facteurs non négligeables qui expliquent que les parkings se retrouvent sous les eaux.