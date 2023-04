Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Avril 2023

Guinée : Retour des civils au Pouvoir- Le parti d’Alpha Condé fulmine face au montant réclamé par la junte

En Guinée, les autorités de la transition ont annoncé ce vendredi 28 avril 2023, que le processus du retour à l’ordre constitutionnel nécessite plus de 5000 milliards de francs guinéens (600 millions de dollars Us). Elles ont invité les partenaires techniques et financiers à remuer leurs portefeuilles pour les aider à mettre en œuvre la feuille de route pour le retour des civils au pouvoir, prévu désormais en moins de deux ans. Le parti du président déchu Alpha Condé reste très sceptique par rapport à la capacité de junte à mobiliser ces montants annoncés. Le RPG arc-en-ciel précise que cette somme représente près de la moitié du budget annuel la Guinée. Pour pouvoir cette manne, il faut au minimum cinq ans, selon l’ancien parti au Pouvoir.« Le ministre de l’administration du territoire a promis qu’ils vont respecter les 24 mois (fixés comme durée de la transition). D’ailleurs, ce n’est plus 24 mois, il reste moins de 20 mois. Quand le ministre Mory Condé qu’il a besoin de près de 600 millions de dollars Us pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition, c’est incroyable. C’est extraordinaire. (Source: africaguinee.com)

Bénin : Sport- Les Etalons cyclistes ont déposés leurs valises au Bénin

Les Etalons cyclistes sont arrivés à Cotonou ce 28 avril 2023 pour la 18è édition du Tour cycliste international du Bénin 2023. Les coureurs Paul Daumont, Souleymane Koné, Daouda Soulama, Michaïla Rawendé et le capitaine Harouna Ilboudo disent être motivés à ramener une énième victoire après les cinq victoires que compte le pays. Le Bénin cyclisme Tour se déroulera du 02 au 07 Mai 2023 avec la participation de différents pays d’Afrique et d’Europe notamment la Côte d’Ivoire et la France. (Source : acotonou.com)

Côte d’Ivoire : Coopération - Alassane Ouattara en visite de travail et d’amitié à Libreville

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, le samedi 29 avril 2023, pour Libreville au Gabon, pour une visite de travail et d’amitié, annonce la Présidence dans un communiqué. Au cours d'un entretien lors de cette visite, M. Ouattara et son homologue gabonais Ali Bongo ont évoqué le « renforcement des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon », rapporte une note d'information de la présidence ivoirienne transmise à la presse. (Fratmat.info)

Burkina Faso : Snc Bobo 2023 - Tapis rouge à la Guinée, pays invité d’honneur

La République de Guinée a été choisie par les autorités burkinabè pour être pays invité d’honneur de la 20e Semaine nationale de la Culture (SNC). Zoom sur le pays. La Semaine nationale de la culture (SNC), instituée en 1983 sous la révolution burkinabè, vise à promouvoir la culture du pays des Hommes intègres dans toute sa diversité. Pour cette 20e édition, qui se déroule du 29 avril au 6 mai 2023 à Bobo-Dioulasso deuxième plus grande ville du pays, le choix des autorités burkinabè a été porté sur la République de Guinée pour être le pays invité d’honneur. Cet acte magnifie les liens historiques et culturels entre les deux pays, surtout la volonté de renforcer cette coopération fraternelle. (Source : Aib)

Sénégal : Campagne agricole - 40 des 100 milliards de F Cfa prévus serviront à l’achat d’engrais

Quarante pour cent du budget de 100 milliards de francs Cfa alloué à la campagne agricole 2023-2024 seront destinés à l’achat d’engrais, le restant devant être réparti entre les semences, le « conseil agricole » et la protection des végétaux, a-t-on appris jeudi soir du ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. Il s’entretenait avec les journalistes à la fin d’un conseil interministériel consacré à la prochaine campagne agricole, sous la présidence du Premier ministre, Amadou Ba. Cette campagne coïncide avec le début de l’exécution de la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de lui allouer exceptionnellement un budget de 100 milliards de francs Cfa, a expliqué le chef du gouvernement. « Nous allons allouer 40 % du budget de cette année aux fertilisants (engrais) », a dit Aly Ngouille Ndiaye aux journalistes. Les 60 % restants serviront à l’achat de semences, au ‘’conseil agricole’’ et à la protection des végétaux, a-t-il ajouté. (Source : adakar.com)

Rca : Programme financé par le Fmi- Il va contribuer spécifiquement à la mise en œuvre d’un agenda de réformes

Le Président Touadéra a exprimé sa gratitude envers le Fmi pour avoir rétribué le travail difficile du gouvernement centrafricain en faveur de la population, en particulier les couches les plus vulnérables. Il a également remercié la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (Bad) pour leur soutien financier attendu en 2023 pour des projets sociaux. << Le programme financier du Fmi contribuera spécifiquement à la mise en œuvre de l'agenda de réformes du gouvernement centrafricain visant à renforcer le cadre macroéconomique et la résilience des finances publiques, prérequis pour une croissance économique soutenue, durable, inclusive et réductrice de la pauvreté. >> a-t-il déclaré à l'occasion d'un discours. Les réformes prévues sont axées sur l'amélioration et la sécurisation des recettes intérieures, la réforme du secteur des hydrocarbures, l'amélioration de la transparence budgétaire, le renforcement de la lutte contre la corruption et de la transparence dans la gestion des marchés publics, la préservation des dépenses sociales, et l'amélioration du climat des affaires. (Source :abangui.com)

Kenya : Secte kenyane- Plus de 100 membres sont morts de faim

Les membres de cette organisation créée par Paul Mackenzie croient que la mort de faim leur ouvrira le chemin vers le paradis. Il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents parmi les décédés. Les autorités kenyanes ont commencé cette semaine l'interpellation des dirigeants des sectes religieuses prêchant des formes de comportement extrêmes. À ce jour, les forces de l'ordre ont arrêté 22 pasteurs, dont certains ont déjà été traduits en justice dans le cadre d'audiences préliminaires. (Source : Tass)