Maroc: L'agence urbaine d'Essaouira tient son 11è Conseil d'Administration

Essaouira — L'Agence Urbaine d'Essaouira (AUESS) a tenu, vendredi, la 11ème session de son Conseil d'Administration, marquée notamment par la présentation et l'approbation des rapports moral et financier au titre de l'année 2022 ainsi que du programme prévisionnel pour la période 2023-2025.

Dans une allocution à l'ouverture de cette réunion, à laquelle ont pris part le gouverneur de la province, Adil El Maliki, le secrétaire général des affaires régionales de la wilaya de Marrakech-Safi, le président de l'Université Cadi Ayyad, des élus et les différents membres du conseil et représentants des départements ministériels, l'inspecteur général de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Reda Guennoun, qui présidait cette session, a indiqué que les conseils d'administration constituent une occasion pour évaluer les réalisations de ces institutions et une plateforme d'interaction, de débat et d'échanges autour des enjeux et des données du secteur de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire.

M. Guennoun a également noté que les travaux de cette session s'inscrivent dans le cadre des nouvelles attributions confiées aux agences urbaines et de leur rôle vis-à-vis de l'ensemble des acteurs pour la mise en oeuvre des grands chantiers stratégiques, notamment la mise en oeuvre du Nouveau Modèle de Développement et de la Charte d'investissement, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dont le secteur de l'urbanisme constitue une pierre angulaire dans le cadre de la convergence des différents programmes et politiques sectoriels.

Et le responsable d'ajouter que cette session se tient après le lancement du Dialogue National sur l'Urbanisme et l'Habitat, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, et qui vise à déclencher un débat approfondi avec l'ensemble des acteurs aussi bien au niveau des territoires urbains que ruraux et ce, afin de construire une feuille de route pour une nouvelle politique publique dans ce domaine et répondre aux exigences du développement territorial dans ses multiples dimensions.

Il a également salué le rôle pionnier de l'Agence Urbaine d'Essaouira dans l'accompagnement de l'écosystème des acteurs aux niveaux régional et local dans le but de réaliser un développement équilibré et inclusif en tenant compte des spécificités territoriales de la province et en s'appuyant sur les efforts consentis par les cadres de cet établissement.

M. Guennoun a mis en avant les atouts naturels, culturels et architecturaux dont dispose la province d'Essaouira, soulignant la nécessité de poursuivre l'accompagnement des acteurs locaux en vue de réussir un développement intégré et participer à l'orientation de la décision publique locale vers des niveaux supérieurs et accompagner également les interventions publiques et privées, selon une approche qui offre des conditions optimales pour assurer le flux et la circulation des capitaux d'investissement, en particulier dans les secteurs du tourisme, de l'industrie et de l'agriculture, et de s'orienter vers le monde rural pour soutenir les centres émergents.

Il a, d'autre part, mis l'accent sur la nécessité d'accorder une grande attention au tissu ancien et de préserver le patrimoine architectural et urbanistique de la Médina d'Essaouira, tout en veillant à la coordination permanente entre les différents acteurs afin d'achever son programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur 2019-2023, qui vise à préserver les spécificités architecturales de la Médina et à valoriser son patrimoine matériel et immatériel, en plus d'améliorer son infrastructure et de l'intégrer dans un système de développement global de manière à renforcer son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale.

Au micro de M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, M. Guennoun a indiqué que cette session a été l'occasion de faire le point sur les réalisations de ce jeune établissement au titre de l'année précédente et de présenter son programme prévisionnel pour les trois prochaines années, qualifiant de positif le bilan de l'AUESS, tel que confirmé par les indicateurs et les taux atteints dans les différents domaines.

De son côté, M. El Maliki s'est félicité des efforts déployés par l'AUESS pour le suivi et l'accompagnement des grands projets d'investissement et structurants, et dans le domaine de la couverture en documents d'urbanisme de nouvelle génération en tenant compte des spécificités territoriales et des stratégies régionales et sectorielles à l'échelle de la province.

Le gouverneur a aussi insisté sur l'importance d'accorder un intérêt particulier au tissu ancien et de dynamiser le rôle du Comité du Patrimoine et de Veille au sein duquel l'Agence Urbaine s'acquitte d'un rôle crucial, en invitant les membres du conseil à apporter l'assistance nécessaire à cette institution pour accomplir les missions qui lui sont confiées.

Par la suite, la directrice de l'AUESS, Zahra Sahi, a présenté un exposé exhaustif dans lequel la responsable s'est attardée, chiffres et indicateurs en matière de planification et de gestion urbaine à l'appui, sur les rapports moral et financier au titre de l'année 2022, le programme prévisionnel pour les deux prochaines années 2024 et 2025, ainsi que sur le bilan d'activités et de coopération et partenariat avec les divers intervenants.

Tout en mettant en exergue les réalisations de l'Agence au titre de l'année 2022, Mme Sahi a relevé qu'en matière de planification urbaine, le taux de couverture des centres des communes de la province en documents d'urbanisme nouvelle génération a atteint 93%, précisant que l'année écoulée a été marquée par l'homologation de deux documents d'urbanisme dont le plus important est le Plan d'Aménagement et de Sauvegarde de la Médina d'Essaouira, en plus du suivi de la réalisation de 29 études de documents d'urbanisme et 05 études spécifiques, alors que des études stratégiques sont en cours et permettront d'accompagner le rythme de l'urbanisme de façon opérationnelle et durable, en harmonie avec les orientations du nouveau modèle de développement.

Pour ce qui est de l'amélioration du niveau de vie, la directrice a fait savoir que le taux d'approbation des dossiers de demande d'autorisations étudiés au niveau de la ville d'Essaouira a atteint 84%, et 81% pour le reste des communes de la province.

Dans une déclaration à M24, Mme Sahi a évoqué le Programme Complémentaire de Réhabilitation et de Mise en valeur de la Médina d'Essaouira, affirmant que l'ensemble des projets présentés durant l'année 2022 à la commission d'Etudes et Validation ont été approuvés.

Et de poursuivre que la Commission Régionale Unifiée d'Investissement a adopté une nouvelle approche dans le traitement des différents projets soumis, basée sur l'octroi d'autorisation aux projets ayant un impact économique et social au niveau de la province d'Essaouira en tenant en considération les vocations des différentes zones, sachant que le taux d'approbation des projets d'investissement au titre de l'année 2022 a atteint 45 %.

Dans le domaine de l'amélioration des services publics, de proximité et de communication, Mme Sahi a rappelé que son établissement a participé aux côtés des Agences Urbaines relevant de la région Marrakech-Safi à la caravane de proximité et qui a permis de constater in-situ les contraintes des collectivités et des citoyens et a veillé à apporter des solutions adéquates à travers le contact direct avec la population rurale.

S'agissant du programme prévisionnel pour les prochaines années (2023, 2024, 2025), Mme Sahi a précisé que ce dernier prévoit le lancement de plusieurs études relatives aux documents d'urbanisme et études spécifiques nouvelle génération, notamment dans les centres avoisinant la ville d'Essaouira.

Au cours du débat ouvert à cette occasion, des membres du conseil d'administration, notamment des présidents de conseils communaux, ont soulevé certaines contraintes liées à la planification urbaine et des enjeux du monde rural dans certaines communes de la province, tout en se félicitant des efforts déployés par l'agence, comme en témoigne les données et les réalisations accomplies par l'établissement, notamment en termes de couverture en documents d'urbanisme, de simplification des procédures et d'intérêt porté aux centres émergents.

Ils ont, en outre, insisté sur l'importance d'accorder davantage d'intérêt au patrimoine culturel en milieu rural, appelant la direction et les cadres de l'établissement à déployer plus d'efforts pour apporter les réponses appropriées à certaines problématiques spécifiques à l'échelle de la province, à dominante rurale.