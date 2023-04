Sénégal: 19E Journée de la Ligue 1 Pro de football - Le derby Guédiawaye-Pikine en attraction au stade Me Wade

Avec trois points de retard sur la première place, Guédiawaye Fc a la possibilité de revenir à hauteur de Diambars en cas de succès contre l'As Pikine, aujourd'hui, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les amateurs du ballon rond salivent déjà en perspective de ce derby de la banlieue.

En ouverture de la 19e journée du championnat professionnel de Ligue 1, Guédiawaye Fc et As Pikine s'affrontent, aujourd'hui, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un derby de la banlieue particulièrement attendu par les férus du ballon rond. Leur rivalité est telle qu'aucune des deux équipes ne voudra courber l'échine dans ce match qui s'annonce difficile.

Dépossédé de son statut de leader au classement par Diambars, Guédiawaye (3e, 31 pts) voudra repartir avec les trois points afin de rester coller aux basques du leader. Mais Pikine (8e, 25 pts) ne viendra pas en victime expiatoire, au contraire. Logés en milieu de tableau, les Pikinois n'ont plus grand-chose à espérer en cette fin de saison. Mais une victoire face à leurs rivaux historiques sonnera comme une éclaircie dans la grisaille ; d'autant plus qu'ils ne se sont imposés qu'une seule fois en 9 rencontres (5 nuls, 3 défaites) et c'était un 5 mars 2011. Une éternité.

Le lendemain, Jaraaf (10e, 22 pts) accueillera Diambars (1er, 34 pts) pour tenter de se relever d'une mauvaise série. En effet, le club de la Médina vient d'enchaîner 3 défaites de suite et un match nul sur ses 4 dernières rencontres. Un succès serait alors le bienvenu pour des supporters mécontents et qui ont causé la démission de Youssouph Dabo, il y a de cela deux semaines.

Mais la tâche sera ardue, car Diambars n'est pas disposé à lâcher prise, surtout que Génération Foot (2e, 32 pts) pousse fort derrière. Battu ces trois dernières journées en championnat, le Casa Sports a repris du poil de la bête en Coupe du Sénégal en disposant 5-1 de l'Usc Saint-Louis (N1). Mais on ne peut pas affirmer que le champion en titre est complètement guéri. Pour que cela arrive, il lui faut battre avec la manière la Linguère (13e, 14 pts) et rassurer, du coup, ses supporters. Il y a de la place, car les « Samba Linguère » n'ont plus goûté à la victoire depuis 8 journées.

Plus que jamais lanterne rouge, Cneps Excellence (14e, 9 pts) ira en découdre avec l'As Douanes (13e, 18 pts) pour tenter de croire au maintien. Dans le même temps, le Stade de Mbour (11e, 20 pts) se donnera pour mission de s'éloigner de la zone dangereuse lors de son opposition contre l'Us Gorée (6e, 25 pts).

Programme

Samedi 29 avril 2023

Stade Me Abdoulaye Wade : 16h30 : Guédiawaye Fc-As Pikine

Dimanche 30 avril 2023

Stade Ngalandou Diouf : 16h30 : Teungueth Fc-Dakar Sacré-Coeur

Stade Iba Mar Diop : 16h30 : Jaraaf-Diambars

Stade Ely Manel Fall : 16h30 : Sonacos-Génération Foot

Stade Amadou Barry : 16h30 : As Douanes-Cneps Excellence

Stade Aline Sitoé Diatta : Casa Sports-Linguère

Stade Caroline Faye : 16h30 : Stade de Mbour-Us Gorée