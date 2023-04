Gabon: Entrepreneuriat - Les candidats au Concours inter-régional 'Mon idée, mon entreprise ' en formation

Il s'agit de la phase 3 de la 2e édition du Concours inter-régional, "Mon idée, mon entreprise " à l'initiative de L'AUF en faveur des étudiants dont les établissements sont membres. Deux (2) formateurs qualifiés ont été mis à la disposition des candidats sélectionnés, par le Bureau national de l'AUF via son Centre d'Employabilité Francophone (CEF) de Libreville afin de les aider à bien structurer leurs projets et préparer leur pitch pour la finale nationale.

Les universités de l'espace francophone sont confrontées à trois défis principaux à savoir : le défi de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance ; le défi de l'employabilité des diplômés ; et le défi institutionnel pour l'implication des universités dans les évolutions économiques, culturelles et linguistiques des sociétés.

Pour Brice ONDJIBOU, Responsable du Campus Numérique Francophone de Libreville (CNFL), "ce concours veut promouvoir et susciter l'esprit d'entrepreneuriat en milieu universitaire. Le concours s'adresse aux étudiants des établissements membres de l'AUF et vise fondamentalement à leur offrir l'opportunité et les moyens de transformer leurs idées en projet d'entreprise".

Pendant 2 jours, les candidats ont été formés au montage de projet ( le business plan) et le pitch ( la prise de parole en public pour mieux défendre son projet). Les projets concernent plusieurs secteurs tels que la communication avec les applications mobiles, la préservation de l'environnement à travers les projets de recyclage et la promotion du tourisme durable.

Les étudiants sont enthousiastes et motivés à prendre part à ce challenge. Et pour certains, cette formation est plus que nécessaire pour envisager la poursuite des projets soumis après ce concours.

Pour cette 2e édition, 26 projets en provenance de l'UOB, IAI, UIL, USTM, IUSO ont été retenus contrairement à l'édition précédente qui n'avait enregistré que 10 projets. Au bout de la finale nationale qui aura lieu le 10 mai prochain à Libreville, un projet sera primé et le vainqueur sera pris en charge pour la compétition régionale au Cameroun.