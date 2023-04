Burkina Faso: Marie Korsaga, une astrophysicienne burkinabè qui scrute le fonctionnement des galaxies

En Côte d'Ivoire, la Conférence consacrée à l'industrie spatiale s'est refermée, vendredi 28 avril. C'est la seconde fois que l'Union africaine organise une conférence de cette envergure. Près de 300 scientifiques, industriels et décideurs de ce domaine étaient réunis, cette semaine, pour mutualiser les projets.

Alors que de plus en plus de pays s'investissent dans le spatial, ils se heurtent à un obstacle à savoir le manque de main d'oeuvre qualifiée. Il existe pourtant de jeunes passionnés, à l'image de Marie Korsaga, une jeune astrophysicienne burkinabè que RFI a rencontrée.

Marie Korsaga est originaire du Burkina Faso et rien ne prédestinait cette trentenaire, à se lancer dans l'astronomie. Son père était policier, sa mère infirmière et, dans son école à Ouagadougou, il n'y avait aucun livre sur l'astronomie, ni aucun documentaire sur l'espace. « Quand on était petits, il y avait des phénomènes d'éclipses et quand on posait des questions, on nous donnait des réponses mais nous n'étions pas vraiment satisfaits. »

Marie Korsaga étudie l'astronomie à l'université. Son diplôme en poche, elle trouve du travail en Europe, à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, mais elle donne aussi des cours à l'université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou dont elle est diplômée. « Je travaille sur la matière noire, comment elle est distribuée à l'intérieur des galaxies pour mieux comprendre comment les galaxies se forment et évoluent avec le temps. C'est quelque chose qui me passionne, travailler sur quelque chose qui montre nos limites. »

Participer au congrès spatial, lui permet de constater l'engouement croissant du continent pour ce domaine. « Quand je regarde comment les pays africains ont compris l'intérêt d'utiliser la science et la technologie pour un développement plus rapide et plus durable, cela me donne de l'espoir. »

Marie Korsaga espère toujours exercer sa passion dans son pays. Il y a trois ans, le Burkina Faso s'est doté d'une station au sol, à Koudougou, en vue de lancer son premier satellite pour recueillir des données pour l'agriculture et l'élevage.