Ouganda: Nomination de l'évêque du diocèse de Kasana-Luweero

Cité du Vatican — Le Saint-Père François a nommé évêque du diocèse de Kasana-Luweero (Ouganda) le Révérend Mgr Lawrence Mukasa, du clergé du diocèse de Kiyinda-Mityana, jusqu'à présent Vicaire général.

Mgr Lawrence Mukasa est né le 14 mars 1957 à Nabwiri, dans le diocèse de Kiyinda-Mityana. Après avoir fréquenté le petit séminaire de Kisubi, il a étudié la philosophie au grand séminaire national Saint-Thomas d'Aquin à Katigondo, dans le diocèse de Masaka, et la théologie au grand séminaire national Sainte-Marie à Ggaba, dans l'archidiocèse de Kampala.

Il a exercé les ministère suivants et a poursuivi ses études : vicaire de la paroisse de Bukalagi (1984) ; vicaire de la paroisse de Naluggi (1985-1986) ; professeur et formateur au grand séminaire national Saint-Thomas d'Aquin de Katigondo (1986-1990) ; études d'histoire de l'Église à l'Université pontificale grégorienne de Rome (1990-1992) ; directeur spirituel et professeur au grand séminaire national Saint-Thomas d'Aquin de Katigondo (1992-1997) et au grand séminaire national Saint-Thomas d'Aquin de Katigondo (1992-1997). Thomas Aquinas National Major Seminary à Katigondo (1992-1997) et au St. Mbaaga's Major Seminary, Archidiocèse de Kampala (2001-2005) ; curé de la paroisse de Bukalagi (1997-2001) ; depuis 2005, il est vicaire général du diocèse de Kiyinda-Mityana et, depuis 2018, vicaire pour le clergé. (Agence Fides 29/4/2023)