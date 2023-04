Guinée: Promotion de l'unité nationale, prévention des maladies cardiovasculaires - Le CNT initie des Journées Citoyenne et Sportive

Sous l'égide du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, les conseillers nationaux de la transition ont les journées citoyenne et sportive. Le lancement a eu lieu ce samedi, 29 avril 2023 à l'esplanade du palais du peuple. L'objectif est non seulement de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, l'unité, l'entente et la collaboration entre les membres du CNT les guinéens en général, mais d'être également à l'abri de certaines maladies cardiovasculaires.

Cette action sportive à en croire Dr Dansa Kourouma, consiste à protéger le coeur contre certaines maladies cardiaques et cardiovasculaires. Invitant les autorités à tous les niveaux à s'adonner au sport, la deuxième personnalités du pays a dit tout le bien-fondé de cet exercice.

« Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne sur trois (3) en Guinée est touchée par une maladie chronique comme l'hypertension artérielle, le diabète, elles sont nombreuses ces maladie. Seul le sport est le remède essentiel pour prévenir et gérer ces maladies. Et malheureusement

l'ennemi numéro 1 des cadres de Guinée, des responsables de tout le monde entier c'est le stresse, c'est la pression de la population, les critiques de la population, la lenteur de nos collaborateurs. Ce sont entre autres facteurs qui déclenchent le stresse. Le meilleur remède possible c'est de libérer son corps pour que son esprit soit libéré et pour que son coeur soit protégé. C'est exemple qu'on est entrain de montrer aux Guinéens. On fait le sport on change de pratique alimentaire, on aura zéro évacuation, parce que la santé c'est l'adaptation du corps à son environnement», a mentionné le numéro du CNT.

Satisfait de cet exercice, le président par intérim du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne ( CNOSCG), a sollicité que cette pratique soit pérenne, puisqu'elle permet de maintenir la santé de l'homme.

« La première des choses c'est de dire que le sport est un médicament. Il améliore la santé et je crois chaque citoyen doit l'exercer par jour au moins 30 minutes pour se maintenir. Ce que nous venons de faire ça m'a vraiment équilibré par rapport à ma santé. Nous demandons la démultiplication de ce genre de chose pour que le citoyen sache que le sport vient en aide aux produits pharmaceutiques», a laissé entendre El hadj Boubacar Fofana.

Il faut rappeler que cette activité sportive qui a débuté par l'entonnement de l'hymne national, sera désormais organisée une fois dans le mois, tous les derniers samedis et va associer plusieurs entités.