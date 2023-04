Sénégal: AS Monaco - Ismaila Jakobs avoue ne pas être « content » de sa situation

Auteur de 75 matchs depuis son arrivée en Principauté, Ismail Jakobs s'est présenté en conférence de presse à deux jours de la réception de Montpellier au Stade Louis-II (dimanche, 13h).

Après la dernière rencontre à Lens, l'AS Monaco retrouve Montpellier dans son antre du Stade Louis-II (dimanche, 11h GMT). Titulaire face aux Nordistes samedi dernier, le latéral gauche monégasque a fait part devant les médias de la ferme volonté du groupe de rebondir dès ce week-end.

« Nous avons envie de rebondir pour nos fans et nous-mêmes. Nous avons déjà montré à plusieurs reprises que nous avions de la qualité dans ce groupe. Nous nous étions préparés avant Lens, car nous savions à quoi nous attendre. Mais cela n'a malheureusement pas fonctionné comme nous le souhaitions. Il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est qu'ils ont été plus agressifs et meilleurs que nous sur la rencontre. Nous avons donc envie de rebondir pour nos fans et nous-mêmes. Nous avons déjà montré à plusieurs reprises que nous avions de la qualité dans ce groupe », a-t-il souligné avant d'évoquer la fin de saison.

« Si nous voulons encore espérer être sur le podium et rattraper le wagon de tête, il faut gagner les six derniers matchs de la saison, bien que nous n'ayons plus notre destin en main. Il nous faudra un peu de réussite mais ce qui est certain c'est que l'on va tout donner pour y arriver ! », ajoute l'international sénégalais dont le temps de jeu dans cette deuxième partie de saison est assez réduit. Une situation qu'il appréhende avec philosophie.

« En tant que compétiteur, je veux jouer un maximum de matchs et ce n'est pas forcément le cas. Mais je crois que dans ces moments difficiles, il faut être assez intelligent pour faire passer l'intérêt du collectif avant ses objectifs personnels », a-t-il conclu.