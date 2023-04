Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Le Nigeria veut se débarrasser de l'étiquette de 'favori' avant son entrée en compétition

Bien qu'ils se soient déjà qualifiés pour la Coupe du monde à 12 reprises et qu'ils l'aient remportée cinq fois, les Golden Eaglets du Nigeria ne souhaitent pas arborer l'étiquette de "favoris" à la veille de leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 face à la Zambie.

Le Nigeria, double vainqueur de la CAN U17 TotalEnergies fait son entrée dans la compétition, ce dimanche 30 avril 2023. Les Golden Eaglets joueront face à la Zambie au stade Mohamed Hamloui de Constantine.

Le capitaine Precious Williams a tenu à préciser que tous les joueurs de leur groupe n'ont pas encore d'expérience continentale et ne peuvent donc pas être considérés comme des favoris.

« Non, nous ne sommes pas favoris. Chaque équipe qui est venue ici mérite d'être ici et notre groupe est tout aussi fort. Chaque équipe là-dedans est une équipe difficile. Nous sommes ici pour exposer nos talents et montrer ce que nous pouvons faire en équipe et également atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment la qualification pour la Coupe du monde », a déclaré l'attaquant.

Le sélectionneur Nduka Ugbade est également de cet avis. Pour lui, son équipe essaierai de faire au mieux tout en prenant un match après l'autre.

"C'est un groupe très difficile et tout le monde peut le gagner. Pour nous, nous nous sommes bien préparés et prêts pour notre premier match. Nous ne craignons personne mais nous respectons toutes les équipes », a-t-il noté.

En ce qui concerne leur première sortie contre la Zambie, Ugbade s'attend à un match difficile, admettant qu'ils n'ont pas beaucoup d'idées sur la façon dont jouent leurs adversaires.

"J'ai joué contre la Zambie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1994 et nous avons gagné 2-1 et je sais que la Zambie est une grande nation de football. Nous savons qu'ils seront bons et qu'ils s'en sortiront avec force. Nous devons nous y préparer », a déclaré l'entraîneur.

La Zambie et le Nigeria se sont rencontrés une fois lors de ce tournoi, en 2015 et les Golden Eaglets s'étaient imposés 3-1.

Un certain Victor Osimhen avait marqué deux fois et Kelechi Nwakali avait ajouté le troisième. Tandis que côté zambien, une autre star actuelle de l'équipe senior, Patson Daka, sauvait l'honneur.

Le Nigeria sait que l'histoire ne se répétera peut-être pas et ne compte pas sur ses succès passés pour survoler les jeunes Chipolopolos dimanche.