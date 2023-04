Afrique: La CAF et le Comité d'Organisation Local lancent officiellement la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies Algérie 2023

A 24 heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies Algérie 2023, la CAF et le Comité d'Organisation Local (LOC) du tournoi ont tenu une conférence de presse ce vendredi au Stade Nelson Mandela d'Alger.

Le Vice-Président de la CAF et Président de la Commission d'Organisation du Football Jeune de la CAF, Suleiman Waberi, le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba et le Président du Comité d'organisation local, Djamel Merbout ont assisté à l'événement. Le trio a apprécié les efforts déployés par l'Algérie pour faire de la compétition un succès, après notamment la réussite du Championnat d'Afrique des Nations "CHAN" TotalEnergies organisé en janvier et février derniers, dans les mêmes installations.

Dans son propos introductif, le Vice-président Waberi a rappelé les valeurs vives autour du sport, qui a le pouvoir d'unifier les peuples malgré les différences. Il a émis le souhait que « ce tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA véhicule une nouvelle fois des valeurs chères à l'Afrique : celles de partage, de respect et de fair-play ».

Au sujet de la couverture médiatique du tournoi, le Secrétaire Général de la CAF a déclaré : « Nous avons 700 médias accrédités issus du continent et de l'étranger pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et parce que nous investissons beaucoup dans le produit TV, la compétition sera diffusée dans une quarantaine de pays et à travers des diffuseurs partenaires comme Canal+, SuperSport, beIN ou encore Startimes. »

Le Président du Comité d'Organisation Local, Djamel Merbout, a quant à lui déclaré : « Nous sommes fiers de la confiance qui a été placée en nous en tant que pays hôte et nous allons travailler pour que l'événement soit un véritable succès pour tous les participants et les fans de football en Afrique et dans le monde. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les équipes, et nous sommes convaincus que cet événement sera significatif pour le football africain. »

La Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies Algérie 2023 démarre ce samedi 29 avril avec le match entre l'Algérie hôte et la Somalie. La rencontre aura lieu à partir de 20h00 heure locale (19h00 GMT) au Stade Nelson Mandela. Les quatre demi-finalistes décrocheront une place pour la Coupe du Monde de la Catégorie, prévue plus tard cette année.