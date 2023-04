Afrique: CAN U17 TotalEnergies - 'Nous sommes ici pour écrire notre propre histoire', Bakala

Bien qu'il ne s'agisse que de leur deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, le sélectionneur de la Zambie, Ian Bakala, a déclaré qu'ils ne se préoccupaient pas de leur statut d' "outsider" dans un groupe B difficile qui comprend le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud.

La seule autre qualification de la Zambie à cette compétition remonte à 2015, et ils n'ont pas dépassé la phase de groupes. Ils avaient obtenu la qualification pour l'édition 2021 qui devait se dérouler au Maroc avant d'être malheureusement annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

"L'histoire doit être brisée. C'est le moment de reprendre la Zambie et de renforcer notre nom. Nous sommes ici en mission et la mission doit être accomplie. Nous sommes peut-être les outsiders, mais nous montrerons que nous pouvons aussi rivaliser », a déclaré l'entraîneur de l'équipe, Ian Bakala en conférence de presse d'avant-match.

Ses sentiments sont partagés par son capitaine Aron Phiri qui estime que le statut d'outsider qu'on leur attribue n'a rien de dévalorisant.

« Nous ne laissons pas ce que les gens disent nous venir à l'esprit. Nous essayons toujours de nous parler et d'essayer de nous élever. Nous sommes ici pour rivaliser et pas seulement pour ajouter des chiffres. Nous voulons aller très loin. Nous voulons être ici jusqu'au dernier jour. Nous sommes ici pour écrire l'histoire. Nous voulons travailler dur et changer ce que les gens disent », a déclaré Phiri, confiant.

La Zambie ouvre sa campagne contre le Nigeria, double vainqueur de la compétition et un pays qui compte un nombre record de 10 participations à ce tournoi.

Malgré le gouffre qui sépare les deux pays en termes de pédigrée, Bakala pense qu'ils se sont bien préparés pour la compétition et ont énormément amélioré leur confiance avec le match amical qu'ils ont disputé et gagné contre le Sénégal (4-2) après leur arrivée en Algérie.

"Le Sénégal joue presque le même genre de football que le Nigeria et c'est pourquoi il était important pour nous de jouer ce match amical. Cela nous a beaucoup aidés à nous préparer et à mettre les garçons dans l'ambiance et le rythme dont nous avions besoin. On a vu l'esprit de l'équipe et c'est vraiment encourageant pour nous », a déclaré le tacticien.

Il ajoute; « Nous avons bien planifié le match. Nous attendons avec impatience un match très difficile, mais en tant qu'équipe, nous sommes prêts".

Le match est prévu à 17h00 heure locale au stade Mohamed Hamloui de Constantine.