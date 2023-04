Afrique: Premier League - Ayew, Zaha et Aguerd en feu lors du match Crystal Palace - West Ham

Sept, c'est le nombre total de buts marqués lors du match qui a opposé Crystal Palace à West Ham ce samedi à l'occasion de la 34e journée de Premier League. Un festival auquel des joueurs africains ont participé et qui s'est achevé sur le score de 4-3 pour les Eagles.

Le Ghanéen Jordan Ayew (15e) et l'Ivoirien Wilfried Zaha (20e) ont marqué les deux premiers buts de Crystal Palace.

Quant au défenseur marocain Nayef Aguerd, il a marqué le troisième but de West Ham (72e).

A noter qu'Ayew et Zaha ont marqué respectivement leur quatrième et septième but de la saison en Premier League, alors qu'Aguerd en est à deux.

