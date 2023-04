Afrique: Al Ahly élimine le Raja et se faufile en demi-finales

Le Al Ahly SC est en demi-finales de la Ligue des champions de la CAF à l'issue de sa victoire 2-0 sur la double confrontation face au Raja Casablanca.

La soirée décisive est à l'avantage des Egyptiens qui ont maîtrisé le match comme à l'aller en termes de réalisme. Avec un 4-1-4-1 où Kahraba était seul en attaque, le milieu de terrain des Diables rouges a montré un visage plutôt solide, ne laissant aucune chance à une domination des Marocains dans leur camp.

Malgré la forte possession du RAC, la tactique des Egyptiens a donné ses fruits. Enfin, jusqu'à ce qu'ils écopent d'un pénalty à quelques secondes de la mi-temps. Face au portier d'Al Ahly, Mohamed El Shenawy, Yousri Bouzok a trouvé la barre transversale, gâchant cette occasion de réduire leur retard avant la pause.

En seconde période, les chances du Raja n'ont pas augmenté même s'ils ont continué par multiplier les attaques. Cela n'a pas eu d'effet réel car ils ont fini la seconde partie comme il l'ont entamé. Une seconde manche de la doublé confrontation qui a été décevante pour les hôtes.

Avec leur victoire 2-0 en Egypte il y a une semaine, Al Ahly élimine le Raja Casablanca au Maroc. L'équipe la plus titrée de l'histoire de la C1 africaine et finaliste malheureuse en titre se qualifie une nouvelle fois en demi-finales du tournoi continental et doit défier le vainqueur du match Espérance Sportive de Tunis vs Jeunesse Sportive de Kabylie.

We are in the CAF Champions League semis 👊 pic.twitter.com/TEiYfJwWJy

