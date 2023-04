Afrique: CAN U17 / Serigne Saliou Dia (coach Sénégal) - « Ce tournoi est important pour les jeunes »

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Serigne Saliou Dia, a indiqué que son équipe se présente en Algérie, avec l'ambition de perpétuer la tradition des victoires auxquelles son pays nous a habitués ces dernières années dans les compétitions continentales.

Lors de la conférence de presse tenue ce samedi 29 avril, en prélude à leur première rencontre du tournoi, demain face au Congo, il n'a cependant pas manqué d'évoquer les difficultés auxquelles son équipe sera appelée à faire face contre les Diables rouges U17.

« Le match sera décisif pour nous et pour le Congo. Concernant l'adversaire, nous ne connaissons pas sa stratégie. » A-t-il indiqué.

Évoquant les chances de qualification de son équipe pour le second tour, l'ancien international sénégalais préfère rester prudent : « Ce tournoi est important pour les jeunes, et les chances sont égales pour tout le monde. Chaque équipe a 25 % pour se qualifier pour le deuxième tour. Nous ferons de notre mieux pour gagner. »

Serigne Saliou Dia se montre par ailleurs rassurant sur la préparation de ses joueurs pour le tournoi : « Je pense que nous sommes prêts et essayons toujours de nous développer et de faire ce que nous pouvons pour avancer. Nous devons prendre des habitudes, les suivre et nous entraîner quotidiennement. Nous nous sommes bien préparés, physiquement et psychologiquement. »

Parlant de ses ambitions, il s'est voulu clair : » Nous sommes en Algérie pour continuer à gagner ». Gagner comme leur équipe seniors, vainqueur de la dernière CAN, leur équipe A' victorieuse du dernier CHAN, leur équipe U20 vainqueur de la dernière CAN et leur sélection de Beach Soccer, championne d'Afrique en titre.

Présent aux côtés de son coach à cette conférence de presse d'avant-match, le capitaine de l'équipe nationale sénégalaise, Amara Diouf, s'est aussi prononcé sur les ambitions de son équipe.

« Nous sommes ici en Algérie pour apprendre et nous allons essayer de faire tout ce que nous pouvons et d'avancer pas à pas. Nous avons tout et nous ferons tout ce que nous pourrons, et suivrons les conseils de l'entraîneur qui ne nous met pas la pression. »