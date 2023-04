Cote d'Ivoire: Éducation nationale – Un collège de proximité inauguré à Kong 2 (Yakasse-Attobrou)

Baptisé « Collège Patrick Achi », le collège de proximité de Kong 2, dans le département de Yakassé-Attobrou, Région de la Mé, a été inauguré le samedi 29 avril 2023 par le Premier Ministre, Patrick Achi. Rapporte le Cicg.

Ouvert depuis la rentrée scolaire 2022-2023, le collège Patrick Achi de Kong 2 a un effectif de 64 élèves en classe de 6ème dont 33 filles. À terme, il accueillera plus de 1 000 élèves. Les élèves qui fréquentent cette école sont issus du bassin de recrutement qui couvre les villages de Kong 1, Kong 2, Diangobo et Fiassé.

Le chef du gouvernement s’est dit honoré par les populations pour avoir donné son nom à cette infrastructure scolaire dont la réalisation s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de construction de 95 collèges de proximité sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Pour Patrick Achi, la construction de ce collège permet de « toucher du doigt les réalités » de la politique du gouvernement qui entend donner le savoir et l’éducation aux enfants. « C’est ce qui transforme la société et transmet des valeurs de génération en génération », a-t-il souligné.

Le Premier Ministre a indiqué que l’école de proximité vient rapprocher l’école des apprenants, permettre de lutter contre les grossesses en cours de scolarité et favoriser un meilleur encadrement des jeunes. Il a fait savoir que le collège de proximité contribuera à changer le visage de Kong 2 à travers le développement des activités économiques et des échanges commerciaux entre les villages. Il avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement ivoirien dont la ministre d’Etat Kandia Camara, Sanogo Moussa du Budget et du portefeuille de l’Etat. Mais aussi et surtout des représentants de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire.

Cet établissement de base 4 a été réalisé et équipé dans le cadre de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France à travers le Contrat de désendettement et de développement (C2D). À ce jour, ce sont 43 collèges qui ont été réceptionnés pour un montant global de plus de 25 milliards FCFA.