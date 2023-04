Afrique: SM le Roi - Le Maroc tient fermement à échanger avec les pays frères et amis les savoir-faire qu'il compte à son actif dans divers domaines

Rabat — Le Maroc, fier de son appartenance arabe, islamique et africaine, tient fermement à mettre à la disposition des pays frères et amis son capital humain et à échanger avec eux les savoir-faire qu'il compte à son actif dans divers domaines, a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans un message adressé aux participants aux réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes, dont les travaux se sont ouverts samedi à Rabat, le Souverain s'est dit convaincu que "notre essor et notre prospérité ne peuvent être conçus séparément de nos frères arabes et africains".

De fait, le Royaume du Maroc s'est engagé dans de nombreux projets qui visent à renforcer l'intégration économique arabe et africaine, a poursuivi le Souverain dans ce message, dont lecture a été donnée par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, citant à titre d'exemple le gazoduc Maroc-Nigeria, un projet stratégique en faveur de la paix et du développement commun et qui ambitionne de consolider la sécurité énergétique aux niveaux continental et international.

SM le Roi a, à cette occasion, salué le soutien des institutions financières, régionales et internationales, qui ont accompagné le financement des études de ce projet prometteur et qui ont manifesté leur disposition à appuyer la mise en chantier de ce projet continental structurant.

Le Souverain a également tenu à exprimer Ses vifs remerciements aux institutions financières arabes qui soutiennent la dynamique de développement socio-économique au Royaume, que ce soit par leur contribution constante au financement de ses projets de développement et d'investissement, ou par l'assistance technique qu'elles lui fournissent dans divers domaines.

SM le Roi a aussi salué les efforts déployés par ces institutions pour apporter "un soutien financier à nos frères palestiniens", tout en appelant à la poursuite de l'accompagnement des projets qui appuient la dynamique de développement et l'action de résistance en Palestine.

Le Souverain a, par ailleurs, indiqué que le Maroc, qui a aujourd'hui le privilège d'accueillir ces Assises pour la sixième fois, confirme l'intérêt tout particulier qu'il attache à l'Action arabe conjointe, notant que cette rencontre annuelle des institutions financières arabes est un rendez-vous essentiel qui permet de dresser le bilan de ce qui a été accompli et de saluer leur apport méritoire à l'effort général de développement.

"Elle offre également l'occasion d'identifier les enjeux futurs de développement dans un monde en rapide mutation et d'échanger autour des moyens susceptibles d'aider les pays arabes à cerner ces enjeux", a précisé SM le Roi.

Le Souverain a ajouté que cette année, les instances financières arabes "tiennent leurs réunions conjointes à un moment où l'économie mondiale s'inscrit dans un contexte flou et d'autant plus générateur d'incertitude que les effets de la crise ukrainienne et des tensions géopolitiques internationales se font encore sentir".

"De fait, les pressions inflationnistes poursuivent leur courbe ascendante; les conditions de crédit se durcissent toujours plus; les risques liés aux crises bancaires s'accentuent davantage et les changements climatiques, en constante accélération, suscitent une inquiétude grandissante et compromettent les perspectives de croissance économique et de stabilité des marchés à l'échelle mondiale", écrit SM le Roi dans Son message.

Face à ces évolutions rapides et aux risques qu'elles induisent à moyen et long terme pour la sécurité énergétique et alimentaire, a souligné le Souverain, "nous sommes vivement appelés à mutualiser les efforts communs de développement, à mettre à jour les stratégies et les programmes y afférents, afin qu'ils répondent, de façon appropriée, aux aspirations et aux besoins des populations arabes en général et de la jeunesse en particulier".