Cote d'Ivoire: Baptême de la 57e promotion de l'Ena - Aka Aouélé exhorte ses filleuls à l'efficacité et à la performance

Le président du Cesec, Eugène Aka Aouélé, a présidé à Abidjan, le 27 avril, le baptême des élèves de la 57e promotion de l'École nationale d'administration.

La cérémonie solennelle annuelle qui marque officiellement la fin de la formation des fonctionnaires-élèves et des élèves fonctionnaires, avant leur affectation dans l'administration publique ivoirienne a été l'occasion pour le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental (Cesec), Eugène Aka Aouélé, le parrain, d'exhorter ses filleuls « à oeuvrer à la réalisation et à l'atteinte des objectifs assignés à l'administration publique. A savoir l'efficacité, la responsabilité, la performance et la qualité des services publics ».

Le président de la Chambre consultative nationale a invité ses filleuls à toujours prendre comme viatique les valeurs qu'ils ont eux-mêmes choisies. À savoir, « la discipline, la solidarité et l'excellence, valeurs cardinales et principes fondamentaux » qui devront « irriguer généreusement » leur carrière.

Tout en renforçant leur sens de l'éthique, elles consolideront leur sens du service de l'État et de la responsabilité. Pour le président du Cesec, c'est à travers le respect de ces notions cardinales que les 450 élèves participeront à la construction d'une administration forte, conformément à l'ambition du Président de la République.

« C'est à force de tempérance, d'humilité, d'intelligence, de courage, d'honnêteté, d'ouverture d'esprit, d'attachement viscéral à la satisfaction des attentes légitimes des populations et au prix d'une grande exigence envers vous-mêmes que vous serez portés aux cimes de la grandeur », conseille Aka Aouélé.

Le président du Cesec a toutefois profité de cette cérémonie pour donner ce conseil à ses filleuls : « N'oubliez surtout pas que mieux vous servirez, mieux vous serez récompensés ! Pour ma part, mon devoir est de vous accompagner dans votre carrière administrative que je souhaite longue, enrichissante et fructueuse ».

Aussi, Eugène Aka Aouélé a félicité la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, pour le travail accompli, pour l'engagement résolu à faire de « l'administration publique une administration moderne, compétente, résiliente qui impulse le développement et le respect ».

Deuxième président du Cesec, après Laurent Dona Fologo, à être parrain d'une promotion de baptême des élèves de l'Ena, le président Aka Aouélé a fait un don de 18 millions de F Cfa dont 10 millions à ses filleuls.

Les qualités de probité et d'excellence du parrain

La ministre de la Fonction publique Anne Désirée Ouloto a rappelé les mérites du président du Cesec. Elle a mis un accent particulier sur son engagement et son dévouement exemplaires.

Elle a révélé ses qualités intrinsèques construites sur « le socle de la solidarité, de la probité et de l'excellence ».

Pour la ministre, en portant leur choix sur ce haut cadre de l'administration ivoirienne, les élèves ont compris que pour réussir leur future carrière dans l'administration, il leur faudra être capable de dépassement, de rigueur et d'abnégation pour tutoyer l'innovation et la technologie.

Et le président Aka Aouélé a un leadership reconnu et cela témoigne la confiance renouvelée des populations de la région du Sud-Comoé dont il est le président depuis le 21 avril 2013.

La ministre de la Fonction publique a invité les élèves de la 57e promotion à ne pas décevoir « l'espérance de la nation, ni trahir le label d'excellence reconnu à l'Ena ».

Elles les a exhortés à placer haut le flambeau de l'Ena pour contribuer à la consolidation et au raffermissement des relations entre les peuples. Non sans manquer d'exprimer la gratitude du gouvernement ivoirien aux pays amis qui font l'honneur de confier à l'Ena d'Abidjan la formation de leurs hauts cadres. Il s'agit, pour la présente promotion, des Républiques soeurs de la Guinée Conakry, de la Centrafrique et du Niger.

Anne Ouloto s'est également engagée à accompagner la direction générale de l'Ena dans sa détermination à finaliser la réforme en cours de cette institution de formation qui, à l'en croire, renforcera ses capacités pour s'imposer effectivement comme un acteur privilégié au coeur de la transformation de l'action publique.

Ne pas trahir ...

La tradition de l'Ena a été respectée hier. La fin de formation des 450 élèves de la 57e promotion qui consacre leur entrée prochaine dans l'administration publique ivoirienne a été célébrée avec faste.

Le directeur général, le préfet Narcisse Sepy Yessoh, s'est réjoui du fait que ses élèves ont été formés avec rigueur pour servir l'administration dans la discipline et la dignité. « Vous ne devez pas faillir et jamais vous ne faillirez. Vous ne devez ni trahir ni corrompre la confiance placée en vous et jamais vous ne devez, sur ces points, être pris à défaut », a-t-il lancé à l'endroit des élèves.

En termes de statistiques, il faut noter que la 57e promotion compte 341 élèves issus des concours directs, 90 des concours professionnels, 11 recrutés en qualité d'auditeurs libres et 8 à titre étranger. Il convient d'indiquer également que la promotion compte 166 femmes, soit 36,88% de l'effectif total.

Selon le directeur général de l'Ena, ces élèves ont eu 24 mois de formation. Ils ont validé l'ensemble des modules tant de la formation commune de base qu'en spécialités et réalisé avec succès leurs stages d'application dans les services publics, sanctionnés par la production d'un mémoire professionnel et d'un rapport de stage.

Ils ont tous obtenu des moyennes générales comprises entre 12 et 16 .