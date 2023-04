Cote d'Ivoire: Fin de formation à l'école de spécialités de l'Infas - 624 nouveaux cadres supérieurs prêts pour assurer la santé de la population

Les 624 spécialistes des 19 filières de l'école de spécialités du cycle supérieur de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) de la promotion 2019-2020 ont marqué leur fin de formation par des festivités organisées le 26 avril 2023, au sein de l'école située au Chu de Treichville.

Au nom des auditeurs, Patricia Ebrotié Pokou a présenté ces cadres supérieurs de santé, formés en pneumonie, ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie, en infirmier bloc opératoire, en psychiatrie, en santé publique, en cardiologie, en anesthésie-réa et en biomédical, à la nation ivoirienne ainsi qu'à tous les partenaires du système de santé ivoirien.

Ils sont désormais outillés à assurer une prise en charge optimale de la santé des populations.

Lors de cette cérémonie de sortie de promotion, la directrice de l'Infas, professeur Méliane N'Dhatz Ebagnitchié, a remercié tout le personnel de l'institut qui, selon elle, a de la valeur. Laquelle valeur contribue dans sa mission à doter la Côte d'Ivoire d'agents de santé de qualité.

« Vous les agents de l'infas, vous n'appréciez pas la valeur de votre institution. Je pense que tout le dispositif de formation de l'Infas est pratiquement supérieur à celui des universités de Côte d'Ivoire. Je suis universitaire. Je sais ce qui se passe. J'ai la preuve que vous êtes au-dessus », s'est félicitée la directrice générale de l'Infas. Et d'inviter les nouveaux cadres de la santé à impacter positivement leur environnement de travail par la formation reçue à l'Institut.

« Vous devez être des agents nouveaux en valorisant l'Infas par votre travail. Je voudrais vous féliciter pour la formation reçue», a-t-elle mentionné. Non sans manquer d'exhorter ces nouveaux cadres de la santé à relever le niveau des résultats en améliorant leur comportement. « Nous devons mettre plus d'éthique dans la formation des étudiants et la gestion des centres de santé », a-t-elle exhorté.

Pour sa part, le sous-directeur de l'école de spécialités de l'Infas, Yao Boniface, a profité de l'occasion pour présenter sa structure qui est chargée de former des cadres supérieurs et des ingénieurs de la santé.

« À l'école de spécialité, le leitmotiv, c'est l'engagement d'une équipe qui, chaque jour, fait montre de sa volonté de faire aboutir les projets de l'Infas. Notre mission est de former des cadres de santé compétents capables de rivaliser avec les hommes et les femmes les plus évolués du monde des sciences infirmières, obstétricales et des bio technologies sanitaires », a-t-il indiqué.

La représentante de la marraine de la filière puériculture, la Conseillère technique du ministre de la Femme, de la Famille et de l'enfant, Dr Solange Améthier, s'est réjouie de cette sollicitation pour ce partenariat institutionnel. Car, dira-t-elle, cette collaboration félicitera la formation et l'amélioration de la qualité des puéricultrices qui sont chargées de conseiller les mamans sur les soins, l'allaitement, le développement mental et affectif de l'enfant.

« La ministre est fière de vous. Elle compte sur votre esprit de sacrifice pour faire honneur au métier de puéricultrice et votre engagement auprès des femmes et des enfants contribuant ainsi au développement de notre beau pays », a-t-elle déclaré.

Il faut souligner que cette cérémonie de festivités de l'école de spécialité qui s'est achevée le 27 avril 2023 a été ponctuée par un panel dont le thème était : « qualité et Sécurisation des soins, quelle contribution du cadre supérieur de santé pour des soins humanisés ? ».