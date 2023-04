Algérie: La commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses réaffirme le caractère illicite des drogues et psychotropes

ALGER — La Commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a réaffirmé, samedi, le caractère illicite de "la consommation et du trafic" des drogues et psychotropes, au regard des conséquences graves occasionnées par ces substances, appelant la famille algérienne à prendre soin de ses enfants et à veiller à les protéger contre ce fléau.

"Face à la campagne systémique ourdie contre l'Algérie en propageant les drogues et les psychotropes, notamment en milieu des jeunes, et par prise de conscience des plans visant à noyer la société par différents moyens et voies et conformément aux versets coraniques, la commission réaffirme le caractère illicite de la consommation et du trafic des drogues et des psychotropes", a indiqué la commission, les qualifiant de "pêché capital, au vu des textes qui interdisent ces substances au regard de leur impact néfaste sur le cerveau et qui portent atteinte à la dignité humaine".

La commission a estimé que le trafic de drogues et de psychotropes constitue "une menace à la sécurité nationale et la stabilité de la société".

Dans ce cadre, la commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses a appelé la famille algérienne "à prendre soin de ses enfants et à veiller à les protéger contre les drogues et les psychotropes".

Elle a insisté sur l'importance de l'adhésion de la société aux efforts de prévention contre ce fléau, notamment "au sein des comités de quartier, des établissements d'enseignement, des associations des parents d'élèves, des différents organes de la société civile, des médias et des supports des réseaux sociaux".

Dans le même cadre, la commission a salué le rôle joué par les différents services de sécurité et militaires "dans la lutte contre ce phénomène et la protection du pays et ses enfants des narcotrafiquants", adressant ses remerciements "au corps de la Justice et à toute les personnes dévouées dans les différents domaines, établissements et organes".