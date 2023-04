Algérie: Tipasa - Affluence considérable sur les plages en raison des fortes chaleurs

TIPASA — Une affluence considérable de citoyens a été constatée ce week-end, au niveau des différentes plages de la wilaya de Tipasa en raison de la hausse des températures.

Les chaleurs caniculaires, annoncées par les services météorologiques, qui ont coïncidé avec le premier week-end suivant la fin du mois de Ramadhan et les deux jours de l'Aïd El-Fitr, a incité un nombre important de familles et de citoyens à converger vers les plages de Tipasa, en quête de la brise marine en ce mois d'avril, une période précoce pour la baignade en mer.

Un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l'office national de météorologie avait annoncé des températures caniculaires pour le 27 et 28 avril courant, pouvant atteindre 42 degrés dans plusieurs wilayas, dont Tipasa, relevant que les températures prévues se situeront entre 38 et 40 degrés localement et entre 41 et 42 degrés sur les régions de l'intérieur durant la validité de ce bulletin.

Cette hausse de la température a été une occasion pour se rafraichir dans l'eau de la Méditerranée, ont confié des baigneurs rencontrés par l'APS.

C'est le cas de Mme Roufaida, rencontrée au complexe touristique "Corne d'Or" avec sa petite famille, qui a déclaré que "c'est l'occasion rêvée pour profiter de la mer".

"Venir en mer en ce mois d'avril qui n'est généralement pas fait pour la baignade, est pour moi une aventure à ne pas rater. C'est, également, une opportunité pour les enfants pour se relaxer et se détendre en perspective des examens de fin d'année qui approchent", a-t-elle estimé.

Un autre touriste, Oualid, venu d'Alger, également rencontré à la "Corne d'or", a fait savoir, quant à lui, que cette sortie à la plage fait office de "cadeau de l'Aïd " pour sa famille, après un long mois de jeûne.

Le Village touristique a affiché complet après avoir enregistré un flux record de plus de 3.000 visiteurs, a-t-on appris auprès de sa direction.

Des dizaines de véhicules stationnés à l'entrée principale de ce complexe ont dû rebrousser chemin pour rejoindre les plages de l'Ouest de la région, dont Chenoua, Matarés et la plage bleue, selon les propos de nombreux citoyens concernés.

Des mesures similaires ont été, également, prises au jardin "Belle crête" connu pour sa dense végétation surplombant la mer, dont la direction a été contrainte d'afficher l'endroit complet, après avoir enregistré un nombre "inédit" de visiteurs et une "saturation" du parking, selon ses responsables.

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, les services de l'ordre public de la wilaya ont dû activer le plan de circulation spécial saison estivale de la ville de Tipasa, en procédant, notamment, à la fermeture de la route menant au port de pêche et de plaisance de Tipasa et vers le site des ruines romaines, tout en déviant le trafic des véhicules à travers la route principale de la wilaya.

Les mêmes services ont, également, affecté une place pour le parking des véhicules et des bus à l'entrée Est de la ville de Tipasa, dans le but de mieux contrôler le trafic routier et de réduire la pression sur le centre-ville, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tipasa.

A noter que la mise en garde de la protection civile contre les risques de la baignade au niveau des plages, en l'absence du dispositif de la saison estivale, dont la mise en oeuvre intervient à l'ouverture officielle de la saison le 1er juin, n'ont pas empêché les "amoureux de la mer et les amateurs d'aventures" de prendre la destination de la grande bleue pour profiter de la magie du sable et de la douceur des vagues.

Cette déferlante précoce de visiteurs a été enregistrée dans la quasi-totalité des plages de la wilaya, notamment celles de l'Ouest de la région, à l'instar de Cherchell, Gouraya, Messelmoune, Hedjret Ennos et Damous, où de nombreux jeunes sont allés jusqu'à y passer une nuit en bord de mer, annonçant un début d'été précoce.