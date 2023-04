Congo-Kinshasa: Bukavu - Le gouvernement provincial sensibilise sur l'amélioration de l'environnement du travail

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu, par le biais de la Division provinciale du Travail et de la Prévoyance sociale, a organisé, vendredi 28 avril, une conférence à Bukavu, sous le thème : « Un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail »

Par cette activité, l'exécutif provincial a voulu vulgariser les textes et instruments juridiques existants en matière de la sécurité et de la santé au travail.

Cette conférence s'est tenue dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée le 28 avril de chaque année.

Selon Issa Ololenyanya, chef de division intérimaire de la Prévoyance sociale au Sud-Kivu, les efforts sont en train d'être fournis par les employeurs grâce à la sensibilisation :

« C'est une journée où nous essayons de sensibiliser, de vulgariser les textes, les instruments juridiques qui existent pour que dans le monde professionnel que tout le monde soit conscientisé et essaye de respecter les normes et les obligations qui sont requises pour qu'on respecte les droits des travailleurs en matière de sécurité et santé sur le lieu du travail. La situation des employés en province du Sud-Kivu, il y a des efforts qui sont consentis par les employeurs et surtout que nous sommes en train de les conscientiser mais on est encore au bas de l'échelle ».

Issa Ololenyanya a expliqué par ailleurs que les employeurs ont de la peine à reconnaitre le droit des employés aux soins médicaux.

Mais grâce à la sensibilisation, la prise de conscience vient à petit, ajoute-t-il :

« Depuis deux, trois ans que nous avons commencé, sont rares les employeurs qui étaient en train de signer des conventions médicales pour garantir que les soins médicaux sont pris en charge en faveur des employés, mais maintenant vous trouvez que ça évolue, c'est positif ».