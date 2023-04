Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Denis Mukwege prend en charge les frais de participation à l'examen d'Etat de plus de 700 finalistes déplacés

Le prix Nobel de la paix 2018, Dr. Denis Mukwege, a remis, vendredi 28 avril à Goma (Nord Kivu), un chèque de plus de 46 000 dollars américains au gouverneur de province, en guise de frais de participation à l'examen d'Etat pour plus de 700 élèves finalistes du secondaire, déplacés de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi.

La remise de ce chèque s'est faite au cours d'une cérémonie, en présence de plusieurs autorités de l'EPST Nord-Kivu 1 et des représentants des bénéficiaires.

Cette action constitue un grand soulagement pour les parents, en difficultés financières.

Un des finalistes a exprimé toute la reconnaissance de ces élèves au Dr Mukwege:

« Nous ne cessions de nous poser la question de savoir : où allons-nous trouver de l'argent pour payer les frais exigés pour participer à cet examen d'Etat ? Comme Dieu est miséricorde et juste, voici, un fils digne du pays, le Dr. Denis Mukwege qui arrive pour nous soulager et essuyer nos larmes, en payant les frais pour 771 finalistes déplacés de guerre qui n'avaient plus aucun espoir. Cher Dr, les mots nous manquent pour exprimer ce que nous ressentons maintenant à votre égard. Que Dieu vous protège ».

Le prix Nobel de la paix a également des kits scolaires pour la prochaine rentrée des classes en faveur des enfants déplacés des territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi.

Cinq mille femmes et filles déplacées ont aussi reçu des kits de dignité, plus de quatre mille ménages déplacés ont bénéficié de nourriture dans le cadre de cette assistance du Dr Denis Mukwege en faveur des déplacés de guerre du Nord-Kivu.