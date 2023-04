Afrique: Un levier pour l'inclusion

La Banque africaine de développement (BAD) va apporter plus de 5,13 millions de dollars pour les études de faisabilité du projet de 20.000 logements à coût abordable, indique un communiqué publié vendredi.

L'objectif de cette assistance technique est de faciliter la structuration du projet (au plan juridique et institutionnel) et de prendre en charge le financement des études de viabilisation du site pilote de Kpomé, en vue de préparer les travaux d'aménagement et de construction.

L'appui de la Banque va ainsi contribuer au démarrage rapide de ce projet qui garantira aux ménages, à revenus faibles et intermédiaires, un accès à la propriété d'un logement décent et une amélioration de leurs conditions de vie.

Le projet des 20.000 logements constitue un levier d'inclusion sociale et de croissance pour le Togo, souligne la BAD.

En effet, la fourniture de logements sociaux devrait avoir un impact direct et positif sur les déterminants sociaux de la vie des gens, notamment l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, aux soins de santé, à la nourriture et aux opportunités économiques.

L'intervention permettra également de créer les conditions pour la mise en place d'une structure urbaine métropolitaine et surtout le rééquilibrage du marché foncier dans l'agglomération de Lomé.

Durant la phase de construction, d'importantes ressources seront aussi générées par le paiement des impôts au profit du Trésor public et la hausse de la demande de matériaux de construction.

Au plan social également, environ 60 000 emplois (en moyenne 3 emplois par logement) pourraient être créés.

Environ 100.000 personnes à revenus faibles et intermédiaires (fonctionnaires, ménages modestes, notamment ceux ayant des femmes à leur tête, etc.) en seront les bénéficiaires, ce qui correspond à environ 1,25 % de la population du pays.