Sénégal: Le journaliste Mame Less Camara est décédé ce samedi à Dakar

Le journaliste Mame Less Camara est décédé ce samedi 29 avril à Dakar. Formé en Philosophie puis en journalisme au Cesti à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mame Less Camara a exercé à Radio Sénégal (Rts), puis directeur de la radio privée Walfadjri et de Radio Bbc Afrique à Dakar.

Devenu formateur au Cesti, Mame Less, etait également un brillant conférencier, consultant et animateur de plusieurs panels sur les médias et la presse.

La levée du corps du doyen Camara est prévue dimanche à 10h à l'hôpital Principal suivie de l'enterrement à Yoff.