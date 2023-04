Ile Maurice: Covid-19 - Kailesh Jagutpal rassure

Pas de panique malgré la hausse des cas. C'est le message principal que le ministre de la Santé a délivré lors de sa conférence hier, depuis son bureau.

D'emblée, il a expliqué que la situation est suivie de près et que le nombre de cas ainsi que le résultat des séquençages sont communiqués chaque semaine. C'est de cette manière que les sousvariants XBB.1.5 et XBB.1.16 ont été détectés à Maurice. «Ce variant suit la tendance des précédents. C'està- dire qu'il est plus contagieux mais moins sévère et, à terme, remplacera les autres variants», a déclaré le ministre. C'est pourquoi, selon lui, il ne faut pas paniquer, mais continuer de suivre les recommandations du ministère, à savoir porter des masques, se laver les mains, éviter les foules et s'assurer d'avoir été vacciné contre le Covid-19. Le ministre a également rappelé que la hausse des cas liée à ces variants n'est pas unique à Maurice. Dans tous les pays où ils sont présents, une même hausse a été observée. Et si l'on suit la tendance des variants d'Omicron, qui ont démontré une contagion accrue, la vague devrait passer dans environ trois mois. D'ailleurs, la majorité des experts s'accordent à dire que le virus est désormais endémique.

Le ministre de la Santé a une fois de plus mis l'accent sur la vaccination, en particulier pour la population à risque. Il a souligné que l'une des deux personnes décédées du Covid-19 cette semaine n'était pas vaccinée. En ce moment, seul le vaccin Johnson & Johnson est disponible. Cependant, selon plusieurs études qui ont été publiées, les premiers vaccins, développés il y a trois ans pour le virus original, ont très peu, voire pas d'effets sur les variants qui ont émergé depuis. Le Dr Kailesh Jagutpal a fait savoir qu'il n'y a pas de date précise pour la livraison des vaccins bivalents de Pfizer. «N'importe quel vaccin confère une certaine dose d'immunité.»

Le rassemblement du 1eᣴ-mai maintenu

«Affirmer que la hausse des cas est liée aux rassemblements du 1eᣴ-Mai est évidemment de la mauvaise foi», a déclaré le ministre. Il a réitéré que le variant est plus contagieux mais pas plus sévère, et que certaines précautions doivent être prises au niveau individuel également. Et ensuite ? Des restrictions sont-elles envisagées dans les mois à venir, à l'approche des élections municipales ? Non, a répondu Kailesh Jagutpal en expliquant, une fois de plus, qu'il n'y a pas de danger face aux sous-variants actuels.