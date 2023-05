Tunisie: Remontées acides - A prendre au sérieux !

Il convient de faire la distinction entre les brûlures de l'estomac et le reflux gastro-oesophagien. Ce dernier peut être confirmé si la sensation de brûlure ou les remontées acides sont fréquentes et reprennent plus de deux fois par semaine. Là, il s'agit bel et bien d'une maladie qui, à force d'exposer l'estomac et l'oesophage à l'acidité, risque fort de les endommager.

Des astuces pour se sentir mieux

Pour réduire cette sensation extrêmement désagréable, il existe plusieurs remèdes de grand-mère qui semblent être efficaces à court terme. Parmi ces astuces salutaires, l'on cite le vinaigre de cidre de pomme non transformé. Diluer une cuillère à café de cet aliment dans un grand verre d'eau et boire cette solution réduit le niveau d'acidité dans l'estomac. De même pour le bicarbonate de soude. Il suffit d'en diluer deux pincées dans l'eau et de boire ce mélange pour ressentir un soulagement. C'est que le bicarbonate de soude agit comme un antiacide qui régule le taux d'acidité gastrique. Autre astuce : les probiotiques contenus dans les aliments fermentés sont bons pour différents problèmes gastriques et intestinaux y compris le problème des brûlures de l'estomac. On dit aussi que le gingembre apaise les brûlures d'estomac puisqu'il agit comme un anti-inflammatoire. Il est bon aussi de mâcher du schwing gum sans sucre trente minutes après les repas pour prévenir les remontées acides.

Ajuster son hygiène de vie

Par ailleurs, il convient d'ajuster son hygiène de vie en vue de prévenir ce problème de santé.

Les remontées acides sont d'autant plus importantes lorsque l'alimentation s'avère être riche en gras et en épices. Aussi, est-il plus salutaire d'éviter les aliments gras, la friture, mais aussi les plats relevés, le chocolat, la caféine, les boissons gazeuses, l'alcool et le tabac. Perdre du poids et préserver son poids-santé réduisent le risque d'avoir des brûlures d'estomac. Il convient, également, d'éviter de manger tard le soir en veillant à ne rien manger trois heures avant de se coucher et de soulever la tête de lit ou placer un oreiller sous le matelas au niveau de la tête.

L'on dit aussi que porter des vêtements trop serrés favoriserait les remontées acides : autant donc opter pour des hauts plus confortables.

Le signe d'une maladie grave...

Si, en dépit des astuces et de l'ajustement de l'hygiène de vie, le reflux persiste, il est recommandé de consulter un gastro-entérologue pour bénéficier d'un traitement approprié et, probablement, une petite chirurgie pour en finir avec les désagréments du reflux. Néanmoins, si des signes alarmants accompagnent le reflux acide, notamment des douleurs thoraciques sévères, un changement de couleur des selles, du sang dans le vomissement, une difficulté à avaler et une perte de poids vertigineuse, le reflux serait, dans ce cas, l'un des symptômes d'une maladie grave ce qui implique de consulter au plus vite.