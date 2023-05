Tunisie: Le jardinage - Une passion accessible à tous !

Jardiner permet, à tout âge, de rester en forme et préserver sa santé. De nombreuses études démontrent que les activités de jardinage permettent de réduire les risques liés aux maladies cardio-vasculaires, au diabète ou à l'ostéoporose. C'est une activité qui permet aussi d'évacuer le stress.

En ville ou à la campagne, en maison ou en appartement, nous sommes nombreux à partager la passion du jardinage. Le jardin est un lieu d'apprentissage, de découverte, de détente, mais aussi de convivialité et de partage. Jardiner permet de se rapprocher de la nature et d'observer ses changements au fil des saisons. On apprend à connaître et reconnaître la flore et la faune. On devient donc plus sensible au respect et à la protection de l'environnement. Dans une société où tout va de plus en plus vite, jardiner oblige à donner du temps au temps. Apprendre à respecter le rythme de la nature c'est avant tout apprendre la patience et accepter les contraintes, comme la météo par exemple. Avoir la main verte ne s'improvise pas : cela suppose d'anticiper et de s'organiser. On apprend également à accepter les échecs. Le principe est simple : faire de son mieux et faire confiance à la nature.

Les bienfaits du jardinage pour les enfants

Que l'on vive dans une maison ou un appartement, on peut jardiner avec ses enfants toute l'année. Le jardin est un terrain de jeu mais aussi un lieu d'apprentissage et de découverte. En fonction de leur âge, initiez-les aux joies du jardinage en choisissant des activités adaptées. Pour que le bonheur soit complet veillez sur leur sécurité et choisissez soigneusement leur équipement.

En jardinant, les enfants vont éveiller leurs sens et leur créativité. Ils apprennent, à leur rythme, à observer la nature et à préserver l'environnement. Grâce au potager et aux plantes aromatiques faites-leur découvrir ou redécouvrir de nouvelles saveurs et senteurs.

N'hésitez pas à leur consacrer un petit espace dans votre jardin ou une jardinière sur votre balcon. Avec votre aide, vos jardiniers en herbe développeront leur capacité d'attention et leur patience. Les travaux de la terre leur apprendront également l'anticipation et l'organisation. Un pas de plus vers l'autonomie.

Jardiner permet aux enfants de profiter du grand air et de rester en forme. Au-delà des apprentissages, ces activités partagées offrent aussi de vrais moments de complicité.

Pour profiter pleinement des joies du jardinage n'oubliez pas de bien équiper les enfants et d'être attentifs à leur sécurité.